A városvezetés célja, hogy Kazincbarcikán az összes egészségügyi alapellátást nyújtó egység megújuljon. A településen már csak két háziorvosi körzet rendelője maradt felújítatlanul: a Rózsa és a Gépész útié. Pályázati forrásból korszerűsödik elsőként a Gépész út 21. szám alatti épület, amelyet néhány hónapja bezártak – adta hírül Kazincbarcika önkormányzata.

A 7-es számú háziorvosi körzetet ellátó rendelő kívül-belül megújult: új, szerelt válaszfalakat építenek be, kicserélik a nyílászárókat, szigetelést kap a padló és a födém, megújul a villamoshálózat, korszerűsödik a fűtési rendszer és új villámvédelmi rendszer is épül. A külső felújítás keretében napelemes rendszerrel látják el az épületet, amelynek hőszigetelését és a homlokzat újraszínezését is elvégzi a kivitelező. Az udvaron akadálymentes rámpa és parkoló épül, valamint átalakítják a bejárati kaput. A tervek szerint jövő héten adják át a munkaterületet. Október 2, hétfőtől átmenetileg új helyen fogadja a betegeket dr. Motkó Tamás háziorvos egészen márciusig. Az ideiglenes rendelő a fogászati röntgen melletti helyiségben kap helyet, ott, ahol korábban az ügyelet is működött.