Az egyetem az előző tanévben sikeresen csatlakozott a Resilient management of bioactive compounds from plants and organic wastes in Middle-Europe elnevezésű CEEPUS hálózathoz, melynek fő koordinátora a szerbiai University of Novi Sad, Faculty of Agriculture, Department of Filed and Vegetable Crops. Ezen program keretében szeptember 20-án érkezett Prof. dr Dejan Prvulović vendégoktat, egyetemi docens, aki szeptember utolsó hétében angol nyelvű előadásokat tartott a Szőlészeti és Borászati Tanszék hallgatóinak, oktatóinak.

A CEEPUS hálózat felsőoktatási intézmények olyan nemzetközi partnerségét jelenti, melyben nem a teljes intézmények vesznek részt, hanem kisebb egységek, kari vagy akár tanszéki szinten. A karok/tanszékek nemzetközi együttműködésben hoznak létre egy bizonyos tudományterületre fókuszáló vagy interdiszciplináris hálózati együttműködést, melyhez az adott tanévre elnyert pontos mobilitási helyek tartoznak (hallgatói és oktatói cserék). A hálózati pályázat és a mobilitási terv egy tanévre szól, de minden évben meghosszabbítható, így hosszú távú együttműködések alapja lehet.