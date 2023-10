Már kora délelőttől megteltek a parkolók a miskolci városi temető körül hétfőn. Minden kapu nyitva, folyamatosan áramlanak a krizantémmal, mécsesekkel felszerelt hozzátartozók, hogy időben rendbe tegyék, feldíszítsék eltávozott szeretteik nyughelyét.

Részvéttel a szívükben

Ilonkának két éve ment el az édesanyja, heti rendszerességgel jár ki a temetőbe rendben tartani a sírhelyet, de most a halottak napja közeledtével minden nap kijön, és igazít a dekoráción. Részvéttel a szívünkben tartjuk meg emlékezetünkben a kedves halottainkat, bevallom én – mikor nem hallják mások – szólni is szoktam édesanyámhoz – jegyzi meg.

Barnabás a komplett családjával, nejével és a két gyerekkel járják körbe a sírokat. Fontosnak tartja, hogy a gyerekek is visszaemlékezzenek az „ősökre”, ne feledjék el amit tőlük tanultak – avat be. Több helyszínre is elutaznak, ezért kezdik már hamarabb a körutat. Saját nevelésű virágot visznek, és a koszorúkat is a gyerekekkel együtt készítik el, így nem csak egy rövid sétát és gyertyagyújtást jelent a megemlékezés.

A Deszkatemető előtti parkolóban is nagy a nyüzsgés kora délután, akinek ideje engedi, napközben kijut a temetőbe, hogy ne a tömegben kelljen parkolót keresni és a sírok közt evickélni.

Meghitt látvány

Sajnos így a gyertyagyújtás nem érvényesül, de a sír rendbetételét elvégezzük, feldíszitjük, és a napján gyújtjuk meg a gyetyákat, mert a sok lobogó mécses látványánál nincs meghittebb látvány ilyentájt – fogalmazza meg Boglárka. Bár a távoli hozzátartozókhoz az idén nem jutnak el – betegség miatt – de a Deszkatemetőben róluk is megemlékeznek – tudjuk meg.

Ferenc kicsit tart a korai sírlátogatástól, mert volt már eset rá, hogy a halottak napján visszatérve csak a hűlt helyét találta a csokornak, mécsesnek, de kénytelen ehhez folyamodni, mert a vármegye négy településére kell ellátogatni ilyenkor.

– Biztonságból hozok magammal tartalék mécsest Mindenszentekre – akkor szokott ismét eljönni a miskolci sírokhoz – és a gyertyagyújtásnak így nem lehet akadálya – fejti ki.

Külföldről érkeznek

Piroska nem csak krizantémot és mécsest hozott, komplett kerti szerszámkészlettel érkezett.

– Csak évente egyszer-kétszer tudok kijönni és bizony elburjánzik a gaz, amit ilyenkor nem kis munka kiirtani. Próbálkozott már fedőmulccsal is, azzal vissza tudta fogni az elgazosodást, de szeret inkább apróbb virágokat ültetni. Fontos, hogy szép legyen a sírhely hiszen a külföldön élő gyermekei csak ilyenkor jönnek haza és mindig kilátogatnak a nagymama sírjához.

Az igazi nagyüzem persze november 1 és 2-án várható a Deszkatemetőben is, az esti órákra az elmúlt évek tapasztalata alapján fényárban úszik az egész temető, megtelik emlékező emberekkel.