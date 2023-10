Az előzetesen várt érdeklődést is jócskán felülmúlta a Tökös Piknik elnevezésű családi délután, amelyet az ózdi Digitális Erőműben rendeztek meg. Több száz család látogatott el az eseményre, amely kézműves és kistermelői vásár, kulturális program és vetélkedőkkel megfűszerezett kikapcsolódás is volt egyben.

Több fellépő

A Digitális Erőmű színpadán táncos és énekes fellépők váltották egymást, mutatványaikkal artisták nyűgözték le a közönséget. Sok-sok kisgyerek érkezett halloweeni maskarában. Volt néhány “bevállalós” tini, szülő, sőt nagyszülő is, akik ugyancsak jelmezt öltöttek. A szervezők díjazták a legrémisztőbb, a legextrémebb és a legkreatívabb jelmezek viselőit, valamint a legszebb töklámpások készítőit is. A délután során a családok is megmérettettek egymással, játékos feladatokat kellett teljesíteni, a nap végére pedig kiderült, hogy a legtökösebb család.