Töklámpások? Fáklyák? Sötét erdő? Ragadozó nagymacskák? Ez mind-mind megtalálható lesz 2023. október 31-én kedden a 17 órától 21 óráig tartandó Halloween Esten a Miskolci Állatkertben.

E régi kelta eredetű ünnep alkalmával egy igazán borzongató hangulatú programon vehetnek részt a bátor látogatók. Az Oktatóteremben pókok, kígyók borzolják majd a kedélyeket a Lerch-EgZoo közreműködésével, a gyermekeket ingyenes arcfestő varázsolja át a Trópusi-házban. Az esti látványetetések betekintést engednek nyerni az állatok sötétedés utáni világába, az Afrika-házban próbára tehetik bátorságukat a legmerészebbek, míg végül a programot a tűzzsonglőrök produkciójával zárják.

A pénztárban ezen a napon, október 31-én 9-től 20 óráig lehet belépőjegyet váltani, a máskor is érvényes jegyárakon. A nap folyamán érkezők folyamatos bent tartózkodással az esti programokon is részt vehetnek. A rendezvényre a jegyeket online is meg lehet vásárolni.

Így is lehet

Az MVK Zrt. rásegítő ZOO járatokat indít a Miskolci Állatkert Halloween Est programjához kapcsolódva Felső-Majláth és a Vadaspark között október 31-én, kedden. A Halloween estre közlekedő ZOO járatokat érvényes jeggyel és bérlettel lehet igénybe venni és a meghirdetett időpontokban automatikusan elindulnak, nem szükséges az utasoknak igény szerint kérni ezeket.