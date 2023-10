Útlezárás:

A Thököly-híd környékén útlezárásokkal járó munkák kezdődtek. A híd térségében körülbelül 75 méter hosszban, az Újgyőri főtér felé a Kiss Ernő utca külső forgalmi sávját lezárják. A híd szélesítéséhez szükséges cölöpözési munkák érdekében, a hídon egy forgalmi sávra szűkül a gépjármű-közlekedés, jelzőlámpás forgalomirányítás mellett. A csomópont forgalmát továbbra is jelzőlámpa szabályozza majd.

A Kiss Ernő utcát keresztező gyalogos átkelőhely fennmarad, a híd területén külön gyalogos közlekedési folyosót építenek ki.

Útfelújítások miatt több helyen is forgalmirend-változásra kell számítani Miskolctapolca területén, az Iglói utcában lévő buszmegállókat áthelyezik a Bay Zoltán téri parkolóba, ahol ideiglenes megállót alakítanak ki. A buszközlekedés biztosítása érdekében a parkolóban húsz helyet átmenetileg megszüntetnek, ezért a felújítás ideje alatt a gépkocsival közlekedőknek érdemes az Enyedi György utcai nagyparkolót vagy a Győri utcai díjköteles parkolót használniuk. Megkezdődött a Fagyöngy utca, a Csabai utca és a Görömbölyi utak felújítása is. A kivitelezéssel érintett szakaszokon forgalmirend módosítás, egyirányúsítás, valamint félpályás forgalomkorlátozás lesz érvényben. A parkolóhelyeket is korlátozott számban lehet igénybe venni.

A Dayka Gábor utca meghosszabbításának beruházásához kapcsolódó közműépítési munkálatok miatt módosult a Toronyalja utca forgalmi rendje. A Meggyesalja utcára a Reményi Ede utca – Rácz György utca között, kizárólag a lakó és az oda irányúló célforgalom behajtása engedélyezett.

A város nyugati irányából érkezők az északi tehermentesítő út felé kerülhetnek, vagy a Nagyváthy utcánál térhetnek le a Szent István út irányába.

Kérik a járművezetőket, hogy fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel közlekedjenek.

A jelzőlámpák a Petőfi utca 1-3. szám előtt, a Kálvin J. utca - Erzsébet tér nagy parkolónál illetve a Meggyesalja u. – Rácz Gy. utca kereszteződésében nem működnek.

Kálvin J. u. – Papszer u. kereszteződésében nem működnek a fényjelző berendezések - írja a Miskolci Városgazda.

Félpályás terelésre lehet számítani:

Aradi u. 35

Avar u. 12

Balassi B. u. 15

Bányamécs u. 11

Brassói u. 34

Bárczay u. 13

Báthori sor 55

Benyiczky u. - Eszperantó u. kereszteződése

Besenyői u. 6

Bezerédi u. 28

Bíró u. 10

Bükkszentlászló fő út 9

Csortos Gy. u.- Lányi E. u. kereszteződése

Deák F. u. 11

Dráva u. 12; 14

Előhegy u. 54

Erdősor u. 22; 52

Erenyő u. 86

Farkas Jenő u. 15

Fém u. 4

Garam u. 4

Gyula u.15

Irinyi J.u. - Iván u. kereszteződés

Kabar u. 5

Kis-Hunyad u. 49; 55

Koboz u.2.

Középszer u. 40; 42

Malom u. – Szirmai u. kereszteződés

Maros u. – Görögszőlő u. kereszteződés

Mikes Kelemen u. 4

Mónus Illés u. 20.,

Nyár u. 19

Negyvennyolcas u. 3-5.

Puskin - Gózon u. kereszteződés

Pillangó u. 12.

Pozsonyi u. 27

Reptéri út 2-4

Réz u.7

Serház u. 4

Sütő J. u. 23

Szabadság u.20

Szamos u. 35

Tábortűz u. 3

Tulipán u. 16

Vasöntő u. 5

Vásárhelyi P. u. 2

Zrínyi I. u. 53