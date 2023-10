A Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület elmúlt időszakának tevékenységét mutatták be hétfőn délután az Avasi Présházban. Az egyesület tagjai és turisztikai szolgáltatók vettek részt az eseményen, amelyen egy örömteli bejelentést is tettek. Hiszen az egyik aktualitás az, hogy nemrégiben Tallinn-ban megrendezett Green Destinations Awards 2023 nemzetközi szakmai kongresszus világversenyében idén elsőként két magyar desztináció is részt vehetett, melyek közül az egyik Miskolc, a másik Veszprém. Mindkét desztináció díjat kapott, azaz esélyesek arra, hogy jövőre Berlinben a legjobbak közé válasszák.

Újabb partnerséget kötöttek

A közösség ereje soha nem lebecsülendő, ezt most bebizonyítottuk – hangsúlyozta Szendrei Mihály, a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület elnöke köszöntőjében. Majd beszámolt arról, hogy az egyesület a Bükki Borászok Egyesületével stratégiai együttműködést köt annak érdekében, hogy a helyi borászok jobban megtalálják a turisztikai szolgáltatókat. Leginkább azokat, akik potenciálisan az értékesítésben részt tudnak venni. Hogy az ide érkező turisták könnyebben a helyi borokhoz jussanak. Illetve elmondta az elnök azt is, hogy már második alkalommal adnak át elismeréseket azoknak a tagjaiknak, akik a legtöbbet tették az egyesület közösségéért, illetve egy tiszteletbeli tagságot is átadtak.

Nem volt hiábavaló munka az eddigi

Miskolc kiváló nemzetközi turisztikai szereplése kapcsán Szendrei Mihály kiemelte, hogy: „nemzetközileg elismerést kapni büszkeséggel tölti el és motivációval vértezi fel az embert, hogy nem volt hiábavaló mindaz, amit az út során megtett.” A fenntarthatóság lényege az, hogy a turisztikai attrakció ne legyen teher az ott élőknek és ne károsítsa a környezetét. A hotelek fenntarthatósági minősítése a környező országokban már kötelező elem, úgyhogy ezen az úton kell haladni hazánknak is.

Minél kisebb ökológiai lábnyommal

A fenntartható turizmus célja, hogy a turisták, a helyi turisztikai szolgáltatók és a desztinációk közösségében megteremtsék azokat a lehetőségeket, amelyeken keresztül az ökológiai lábnyom minél kisebb lesz, úgy hogy a térségbe érkező turisták közben élvezni tudják mindazt a szolgáltatást, amit eddig is élveztek – mondta Nagy Júlia, az Innotime Hungary Kft. ügyvezetője, előadásának bevezető gondolataként. Hozzátette: kis lépésekben 2030-ig el lehet érni azokat a nemzetközi célokat, melyeket az ENSZ is kitűzött a fenntartható turizmusban világszinten.