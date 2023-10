A Szeles utca elejének forgalmi rendje nem éppen a legegyszerűbb Miskolcon.

Kétszáz méteren belül van benzinkút, Volán-pályaudvar, taxis droszt, két gyalogátkelőhely, és két kereszteződés. A forgalom nagy a közlekedők, piacra, állomásra, benzinkút érkezők, távozók miatt is. De nemcsak az autósok tekintetében igaz ez, hanem a gyalogos oldalról is, ez pedig most hatványozottan így van, hiszen az aluljáró lezárása miatt ez az egyik alternatív útvonal, ahol a gyalogosok szabályosan meg tudják közelíteni a pályaudvart és a piacot.

„Így nagy lesz a dugó”

Egy hete aztán új forgalmi rendet jelöltek útburkolati jelekkel és táblákkal a Szelesre behajtók számára. A belső sáv maradt, ahogy volt, a külső elejére azonban forgalomtól elzárt terület jelzés került, majd továbbhaladva az útburkolati jelek és a tábla azt jelzi: kanyarodó sáv a Volán-pályaudvarra, egyéb forgalomnak behajtani tilos, majd záróvonal le is zárja a sávot a taxisdroszt előtt. Az autósok körében ez nem aratott osztatlan sikert, a közösségi oldalon arról írtak: így nagy lesz a dugó, hiszen az első gyalogos átkelőhelyig nagyon rövid a szakasz, ami miatt a befelé hajtó autók egy sávon feltorlódhatnak, és a 26-os főút forgalmát is megakaszthatják.

A sejtések beigazolódtak, információink szerint hétfőn már közös egyeztetést tartott a helyszínen a rendőrség, a miskolci önkormányzat szakemberei, a Magyar Közút és a Volán munkatársai. A változtatás szükségességével minden érintett egyet értett, de annak kivitelezését átdolgozásra érdemesnek találták.

Segítik a közlekedés biztonságát

Megkeresésünkre Molnár Emil alezredes, a Miskolci Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője elmondta, ezen a szakaszon két gyalogátkelőhely is van, és az elmúlt időszakban több gyalogoselütés is történt, ezért kezdeményezték, hogy a forgalmat alakítsák át. Erre készült egy terv az önkormányzat részéről, aminek elindult a megvalósítása, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy nem megfelelően válik be. Ez is indokolta az egyeztetést, melyen döntés született arról, hogy az utca elején a külső sávon megszüntetik a forgalomtól elzárt terület jelzést.

– A kollégáinkkal igyekszünk a csúcsidőszakban segíteni, hogy ne legyen torlódás a környéken, főként most, az aluljáró lezárása miatt megnövekedett gyalogosforgalom miatt. A tapasztalat az volt, hogy feltorlódott az autós forgalom, a kollégák inkább beterelték a tiltó felfestés ellenére az autósokat a külső sávba, hogy ne ragadjanak a kereszteződésben. Ha az nincs ott, akkor nagy mértékben segíti a bekanyarodást. Amíg eltávolítják a felfestést, addig igyekszünk jelen lenni, és segíteni a közlekedés folytonosságát, biztonságát – mondta el az alezredes.

Érdeklődtünk a miskolci önkormányzatnál is, hogy mi indokolta a forgalmi rend változtatást, ők is jelezték: „a korábbi forgalmi rend idején, amikor a Volán Pályaudvar melletti taxidroszton nem állt taxi, a MOL benzinkút irányából érkező autósok a külső sávban a droszton áthajtva, közvetlenül a Búza tér Paprika söröző melletti sarkánál lévő zebra előtt próbáltak, sokszor gázt adva besorolni a belső sávba és továbbhajtani, miközben a visszapillantó tükörben elsődlegesen a belső sáv forgalmára figyeltek, és nem arra, éppen halad-e át gyalogos a zebrán. Ezzel balesetveszélyes helyzetet teremtettek, ami magában hordozta a gyalogosgázolás lehetőségét”.