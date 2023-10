A Calimbra Wellness Hotel telt házas lesz a hosszú hétvégén. Ezt Simon-Rácz Anett szállodaigazgató mondta el a Boon.hu-nak.

„Általában két-három éjszakát töltenek el vendégeink wellness hotelünkben, legfőképpen belföldről érkeznek. Az őszi időszak beálltával egyre többen keresik a négycsillagos hoteleket és a wellness lehetőségeket, mi mindkét tekintetben érintettek vagyunk. Két beltéri medencével várjuk a látogatóinkat, de van infra és finn szaunánk is, valamint sóbarlangunkat főként a családosok szeretik gyermekeikkel, hiszen ilyenkor már elkezdődnek a légúti megbetegedések. Erre persze jók szaunaceremóniáink is, ahol a gőz jótékony hatása érződik. Vendégeink természetesen nem csak hotelünkben töltik idejüket itt tartózkodásuk alatt: a Miskolctapolcai Barlangfürdőt szinte kivétel nélkül mindannyian meg akarják nézni, de ez nyilván csak egy napközbeni programelem pihenésük közben" – mondta a szállodaigazgató.

Az Avalon különleges programokkal készül a wellness mellett

Ebben az időszakban hagyományosan már évek óta telt házzal működik az Avalon. Jelcs Viktória marketing menedzser úgy nyilatkozott, ez így lesz az őszi szünet végéig.

„Az Avalon Parkban már hagyománnyá vált a többnapos halloweenozás. Ilyenkor a park kísérteties dekorációt ölt, és minden egységét szellemes, csontvázas és boszorkányos díszek lepik el. Idén két teljes hétig járhatnak csodájára a látogatók, minden nap más tematikára épül a programlista. A négyévszakos SPA-szolgáltatásainknak köszönhetően szállóvendégeink kültéri és beltéri, minimum 36 Celsius-fokra fűtött vízű medencékben is megmártózhatnak. Emellett vannak bio-, finn- és infraszaunák, frissítő masszázs és kezelés, valamint erdőre néző panoráma-szaunaház profi szaunamesterrel, aki sörös, mézes és pálinkás felöntésekkel teszi kellemesebbé az ellazulást – mondta, majd hozzátette, vendégeik nagy része belföldről érkezik, de egyre többen jönnek a szomszédos országokból. – Vendégeink a park komplexitása miatt nem igénylik, hogy elhagyják az Avalont. Jellemzően családok érkeznek hozzánk, nem véletlenül nyertük el tavaly az „Európa legjobb családi hotele” címet, hiszen játszóparkunk szolgáltatásai mellett, az idei évben érkezett gyermekgokartjaink révén a felnőttek és gyerekek egyaránt megtalálják a kedvükre való szórakozást."

A gyerekért mindent

Szabó-Gajdos Edina férjével és nemrégen iskolássá lett kisfiával szokott járni wellnessezni.

„Szeretjük ezt a pihenési formát választani, mindig elmegyünk egy pár napra, ha megtehetjük, akár barátainkkal is. Legtöbbször a belföldi utakat részesítjük előnyben, mert tökéletesen megadják a helyi szállodák is azt a nyugalmat, amit akár egy külföldi adna, csak legalább nem kell messzire autóznunk. Fiunk is nagyon élvezi ezeket a programokat, mi pedig élvezzük az ő örömét, úgyhogy nekünk megéri. Most azonban Olaszországot néztem ki erre a hosszú hétvégére, aztán ahogyan haladt előre az idő, egyre jobban láttam, hogy nem fogunk tudni elmenni, mert egyre több dolgunk lett, amit el kell intézni, úgyhogy végül lemondtam" – mondta az édesanya szomorúan.

Kifejezetten egyfajta wellnesst keresnek

Lippainé Tirpák Andrea a férjével mindig csak egyetlen helyre jár wellnessezni.

„Nekünk egyetlen fontos szempont van: hogy naturista hely legyen, és erre Bükfürdőn találtunk, ami Sopron mellett van, tehát a Dunántúlon. Nagy szerelmesei vagyunk a szaunáknak, de teljesen más a levegője egy naturistának és egy olyannak, ahova az emberek nem csupán egyetlen lepedővel járnak be, hanem műanyag fürdőruhákban. Ezekből a felesleges ruhadarabokból ugyanis beleivódik a fába az a természetellenes anyag, ami aztán egészségtelen az embernek, illetve nem teszi lehetővé, hogy teljesen tiszta levegője legyen a helyiségnek – magyarázta a feleség, aki elmondta azt is, több város wellness-szállodáját kipróbálták már, de valóban naturistára csak Bükfürdőn találtak.