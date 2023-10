Miskolc polgármesteri hivatalának képviselője úgy nyilatkozott, nincs tervben ezen intézmények bezárása. „A költségvetési tárgyalások azonban még most kezdődtek, illetve az intézményvezetőkkel is zajlanak egyeztetések. A távhő és a gáz díja ismert, az áramé még nem, majd mindnek ismeretében lehet felelőst döntést hozni az önkormányzatnak és az intézményvezetőknek."

Terveik szerint nem zárják be

Janiczak Dávid, Ózd polgármestere úgy nyilatkozott, településükön valamennyi önkormányzati intézmény és gazdasági társaság fenntartása és működtetése nagy terheket ró Ózd Város Önkormányzatára.

„A tavalyi év hasonló téli időszakában az energiaárak olyan magasan voltak, hogy azt önerőből kigazdálkodni nem lehetett. A megoldást csak az egyes kulturális (nem kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó) intézmények nyitvatartásának átmeneti szüneteltetésében lehetett megtalálni (könyvtár átköltöztetése, művelődési és közösségi házak, múzeum időszakos bezárása). Jelenleg folyamatosan egyeztetünk az intézményeink, cégeink vezetőivel, hogy hol és milyen takarékossági intézkedések bevezetésével tudunk a rezsiköltségeken tovább csökkenteni a szolgáltatások színvonalának jelentős csökkenése nélkül. Rezsiköltségek tekintetében lényegesen jobb a helyzet, mint tavaly ilyenkor, de például a távhőszolgáltatás nem lakossági ára még mindig négyszerese a válság előttinek. Megoldást az energiahatékonysági fejlesztések, beruházások befejezése, valamint a takarékos gazdálkodás hozhat. Az idei évben intézmény bezárást, nyitvatartás átmeneti szüneteltetését nem tervezzük, és törekszünk olyan megoldásokat találni, hogy a kötelező feladatainkat el tudjuk látni és emellett a lakosságnak is a lehető legnagyobb segítséget és támogatást nyújtsuk."

Sárospatakon tilos bezárni

Aros János, Sárospatak polgármestere úgy gondolja, hogy a kultúra magyar városában nem tehetik meg, hogy bezárják a kulturális intézményeket.

„Minden tavalyi költségvetést átnéztünk, főként az áram és a gáz díja emelkedett jelentős mértékben. Tavaly előtt a gáz összes mennyiségére fizettünk 250 millió forintot, egy évvel később ez 1,7 milliárdra ment fel. Akkor nem aludtunk egy pár éjszakán át, de végül megkaptuk a kompenzációt, ami lehetővé teszi most, hogy ne keljen bezárnunk vagy korlátoznunk a kulturális eseményeknek helyet adó intézmények nyitva tartását. Üzemelni fog tehát A Művelődés Háza és Könyvtára, a Végardó Fürdő is, ami nyáron ki tudta termelni a költségeket. Tavaly a színházi előadásokat és a szakköri foglalkozásokat tömbösítettük, hogy ne kelljen mindennap felfűtenünk a legnagyobb épületünket. Évekkel korábban minden épületünket energetikailag korszerűsítettük, műanyag nyílászáróval, napelemekkel láttunk el, összevontuk a konyhákat, előnyös áramszerződést kötöttünk a szolgáltatóval, hat éve lecseréltük az utcai közvilágítást LED-es lámpatestekre. A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően most semmilyen korlátozásra nem kell számítaniuk a sárospatakiaknak" – foglalta össze a polgármester.