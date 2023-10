Sűrítő járatokat ígérnek

A szándékok szerint a sűrűbb villamosközlekedés érdekében munkanapokon reggel és délután sűrítő járatok indulnak majd az iskolák csengetési rendjéhez igazítottan, valamint a délutáni csúcsidőszak végén.

Több, korábban megszűnt járat is visszatér, így hétköznaponként újra közlekedik majd a 12-es autóbusz, valamint az egykori 2-es busz is, új 20A-s jelzéssel, továbbá, visszatérnek a korábbi 30-as járatok, a 31-esek pedig a munkanapi csúcsidőszakokban közlekednek majd, sűrítve a 30-as járatokat.

Az Avas városközpont és a belváros között lerövidül az eljutási idő, köszönhetően az egyes esetekben ide betérő és sűrűbben járó 35-ös busznak, több közvetlen busz közlekedik majd az Avas kilátó és a Repülőtér / Bosch között, elsősorban a csúcsidőszakokban.

A 29-es busz meghosszabbított útvonalon, az Avas kilátótól a Hideg soron és a Győri kapun keresztül az Újgyőri főtérig körjáratként közlekedik, fordított irányban pedig 39-es jelzéssel. Ezáltal újra lesz közlekedés a Hideg soron és az Avas jelentős részéről átszállásmentesen elérhetővé válnak a Nagyváthy utca környékén található iskolák, valamint a Győri kapuból az avasi középiskolák is.

A 44-es vonala meghosszabbodik a Búza térig, reggel és délelőtt egyes járatai érintik majd Görömböly központját is (Lavotta utca megállóhely), így közvetlen eljutást biztosítva a Centrumhoz is.

A 21-es járatok meghosszabbított útvonalon Berekaljáig járnak majd, sűrűbben és a 101B-s járatokkal hangoltan, egész nap félóránként.

Sűrűbben járnak majd a buszok az Avason, Perecesen, Szirmán, Bodótetőn és Bábonyibércen is.

Hétköznap délelőtt a jelenlegi 60 helyett 30 percenként fognak közlekedni a 3-as, 6-os, 32-es és 34-es járatok, a 11-esek pedig 60 helyett 40 percenként. A Jókai és Vologda lakótelepek környékén is duplájára nő a járatok száma a délelőtti és koraesti órákban, hiszen az 1-es buszok mellett a 101B-s járatok is erre fognak járni, napközben 30 percenként.

Új viszonylatok

- 12-es viszonylat, amely a Repülőtér/Bosch – Egyetemváros szakaszon fog közlekedni tanulmányi időszakban munkanapokon a 22-es autóbusz helyett. A 12-es járat üzemidején kívül a 20-as, 20A-s, illetve hajnalban és késő este a 914-es autóbuszt tudják igénybevenni az utasok

20A-s viszonylat, amely a Búza-tér és Miskolctapolca között az Egyetemváros érintésével közlekedik, csak tanítási időszakban munkanapokon. A 20A-s autóbusz az egyetemi szorgalmi és vizsgaidőszakban különböző menetrend szerint jár. Tanszünetben munkanapokon a 20-as autóbusz menetrendkönyvben aláhúzással jelölt járatai érintik az Egyetemvárost

- 21G-s viszonylat, amely a Szondi György utca és az Újgyőri főtér között fog közlekedni munkanapokon

- 29A-s viszonylat, amely ugyanazon az útvonalon közlekedik, mint a 29-es körjárat, viszont rövidebb útvonalon az Újgyőri főtér és az Avas kilátó között. A 29-es menetrendjében a bekeretezett járatok közlekednek 29A jelzéssel

- 30-as viszonylat, amely a 31-es autóbusszal párhuzamosan a Tiszai pályaudvar és az Avas kilátó között közlekedik azzal a különbséggel, hogy a 30-as járat a Szentgyörgy úton és az Avas városközponton át közlekedik az Avas kilátó végállomásig. A 30-as autóbusz menetrendjében csillaggal jelölt járatok a Tiszai pályaudvar végállomás után továbbközlekednek a Szondi György utca végállomásig az Üteg utca megállóhely érintésével. A 30-as autóbusz az Avas kilátó végállomáson a 29-es busz indulóhelyéről indul

- 39-es körjárat, amely az Avas – Újgyőri főtér – Avas útvonalon közlekedik, ez a 29-es körjárat „ellentétes irányú párja”. A 39-es autóbusz menetrendjében keretezéssel jelölt járatok rövidebb útvonalon, az Avasi kilátó és az Újgyőri főtér között közlekednek. A 39-es járat körjárat mivoltából adódóan az Újgyőri főtér és az Avas kilátó, illetve az Avas kilátó és az Újgyőri főtér között nem azonos útvonalon halad: az Avas kilátó irányába a Hideg soron, az Újgyőri főtér irányába a Varga-hegyen keresztül közlekedik.

- 900-as éjszakai körjárat, amely a Szondi György utca – Tiszai pályaudvar – Búza tér / Zsolcai kapu – Villanyrendőr – SZTK Rendelő – Szabadságharc utca – Avas kilátó – Avas városközpont – Egyetemi kollégiumok – Hejőpark – Cementgyár – Tapolcai elágazás – Villanyrendőr – Búza tér / Zsolcai kapu – Szondi György utca útvonalon közlekedik majd

- 914-es viszonylat, amely a Repülőtér/Bosch végállomás – Búza tér - Villanyrendőr – Hejőpark - Egyetemi kollégiumok – Miskolctapolca útvonalon közlekedik hajnalban és éjszaka.

Új igényvezérelt járatok

Előzetes telefonos bejelentkezés alapján, igény szerint 6-os autóbusz indul Perecesről 00:20-kor, 02:20-kor, 02:50-kor és 03:20-kor. A telefonos utazási igényt 30 perccel a járat indulása előtt szükséges bejelenteni a +36-46-514-949-es telefonszámon, megjelölve azt is, ahol az utas felszállni kíván.

Átnevezett viszonylatok (nem újak, nem változik az útvonaluk, de új a jelzésük):

- Az éjszakai viszonylatokat átnevezték: az 1É-s 901-es, a 35É-s 935-ös lesz; a 35R-es járatok 36-os viszonylatjelzéssel közlekednek majd (változás még, hogy az Avas kilátó végállomáson nem a korábban megszokott indulóhelyen, hanem a 32-34-es autóbuszok indulóállásán lehet igénybe venni).

Megszűnő viszonylatok

1B-s, helyette a 101B-s és a 21-es autóbuszok fognak Berekaljáig közlekedni, illetve munkanapokon az 1-es autóbusz néhány járata;

22-es, helyette a 12-es autóbuszok fognak közlekedni tanítási időszakban munkanapokon. A 12-es járat üzemidején kívül a 20-as, 20A-s, illetve hajnalban és késő este a 914-es autóbuszt tudják igénybevenni az utasok.

Főbb változások viszonylatonként

9-es viszonylat:

a korábban megszokott 29-es autóbuszok helyett a 9-es járatok közlekednek a Déli Ipari Park és a Diósgyőri Kórház érintésével.

21-es viszonylat:

a Kandó Kálmán utca után tovább közlekedik Berekaljára,

az Irinyi János utca megállóhelyet nem érinti, Berekalja irányába is az Otthon téren lévő Kandó Kálmán utca megállóhelyen áll meg,

a 101B-s autóbusz helyett a 21-es autóbuszoknak a menetrendben aláhúzással jelölt járatai érintik a LIDL áruházat.

101B-s viszonylat:

új útvonalon közlekedik a Szondi György utca és az Újgyőri főtér között, ezért kérjük utasainkat, indulás előtt tájékozódjanak, ne megszokásból közlekedjenek. A 101B-s járatok továbbra is a Szondi György utca végállomásról indulnak, de érintik a Tiszai pályaudvart, és onnantól az Y-híd – Vízügyi Igazgatóság – Búza tér útvonalon, majd a Búza tértől az Újgyőri főtérig az 1-es autóbusz útvonalán közlekednek, ahonnan további útvonaluk változatlan;

a Tiszai pályaudvar – Újgyőri főtér szakaszon közlekedők a 101B-s autóbuszok mellett az 1-es, 21-es, és 21G-s járatokat is igénybe vehetik utazásukhoz;

Berekalján történt egy megállóhely átnevezés is: a Karinthy utca nevű megállóhely az új menetrendben már Fényesvölgyi utca néven szerepel.

29-es viszonylat helyett 29-es körjárat:

a körjárat az Újgyőri főtérről indul, az Avas kilátóig a megszokott útvonalon halad és az Avas kilátótól tovább indul az Újgyőri főtérre, de már a Hideg soron és a Győri kapun át. A Thököly Imre utca – Győri kapu kereszteződéstől az 1-es autóbusz útvonalán és megállóhelyein közlekedik a 29-es körjárat.

31-es viszonylat:

csak munkanapokon közlekedik,

a Tiszai pályaudvar irányába a menetrendkönyvben csillaggal jelölt járatai tovább közlekednek a Szondi György utcára,

változás, hogy az Avas kilátó végállomáson a 29-es buszok indulóhelyéről indul.

35-ös viszonylat:

a menetrendkönyvben aláhúzással jelölt járatai (az Avas kilátótól indulva 6-8 óra, a Centrumtól indulva 13-17 óra között) az Avas városközpont érintésével közlekednek.

35G-s viszonylat:

változás, hogy az Avas kilátó végállomáson a 29-es buszok indulóhelyéről indul.

44-es viszonylat:

a Centrum helyett a Búza tér lesz a végállomása, a menetrendkönyvben csillaggal jelölt járatai Görömbölyön át közlekednek, a Lehár utca, a Lavotta utca és az Erzsébet királyné útja érintésével, ezért ezek a járatok a Pesti út megállóhelyet nem érintik.

240-es viszonylat:

az ipari park kérésére nem fogja érinteni a jelenlegi Mechatronikai Park végállomás megállóhelyet.

A 35É-sből lett 935 viszonylat:

csak a menetrendben aláhúzással jelölt járatok fogják érinteni a Tiszai pályaudvart,

változás, hogy az Avas kilátó végállomáson a 32-34-es autóbuszok indulóhelyéről indul.