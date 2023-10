Egy elkeseredett lakó posztolt egy miskolci ügyekkel foglalkozó közösségimédia csoportba, amelyben leírja, hogy a Miskolci Hőszolgáltató Kft. (MIHŐ) nem kapcsolta be a fűtést a 24 lakásos társasházban, ahol ő is él. Csótai Erzsébet a boon.hu-nak elmondta, hogy már nagyon fáznak.

A lakásban már ma reggelre alig volt 17 fok, nagyon hideg van és nem is tudjuk, hogy meddig lesz ez az állapot, mert senki nem ígér semmit

– mondta.

Fáznak nagyon

Azt is elmesélte, hogy az alagsori helyiség – ahol a MIHŐ hőfogyasztásmérője lenne – egy magánszemély tulajdonában áll, aki azonban a tájékoztatás szerint nem tette lehetővé a hitelesített mérő beszerelését. „Azért is faramuci a helyzet, mert több csővezetéknek is a helyiségben van az elzárócsapja, amihez szintén nem férünk hozzá, így egy esetleges csőtörés esetén is bajban lennénk” – hangsúlyozta. A lakó azt is megosztotta, hogy arról tájékoztatták őket, hogy még a mai napon tárgyal a társasház közösképviselete és a távhőszolgáltató annak érdekében, hogy helyreálljon a fűtés.

Súlyos fekvőbetegek is laknak a társasházban, de kisgyermekek is, akiket ez az alacsony hőfok már hosszútávon megviselhet

– panaszolta. Kerestük a társasház közösképviseletét is, akik nem kívántak nyilatkozni az ügyben.

Ellentmondások

Sikerült elérnünk az ominózus helyiség tulajdonosát, aki azt mondta portálunknak, hogy szerinte tartozik neki a MIHŐ több, mint háromszázezer forinttal, erről elküldte a kiállított számlát is portálunk részére.

„Addig nem jöhet be a MIHŐ, ameddig nem rendezik a számlát” – mondta Lange László, tulajdonos. Hozzátette: amennyiben a szolgáltató rendezi a tartozását a cégével szemben, akkor minden további nélkül beengedik a távhőszolgáltató szakembereit. Lange László azt is részletezte portálunknak, hogy a MIHŐ az ingatlant tehermentesen, bármiféle szolgalmijog nélkül értékesítette számára. „Velem, mint új tulajdonossal nem közölte, hogy a hőszolgáltatónak ott bármiféle eszköze lenne, ami karbantartást vagy kalibrálást, hitelesítést igényel” – hangsúlyozta.

Kerestük a Városháza sajtóosztályát a felmerült tartozással kapcsolatban, akik határozottan cáfolták a tartozás tényét.

„Nincs semmilyen tartozása a MIHŐ-nek a tulajdonos felé” – húzták alá. Részletezik: a felhasználói hőközpontot és a hőfogadó állomást, valamint az összekötő vezetéket magában foglaló helyiség, épületrész használatáért a tulajdonos a távhőszolgáltatótól térítésre nem tarthat igényt. „A MIHŐ Kft. semmit sem rendelt meg Lange Lászlótól, a Templebau Kft.-vel Társaságunk semmilyen jogviszonyban nem áll, így nem jogosult a teljesítési igazolás kiállítására. A teljesítési igazoláson a vállalkozó képviseletében eljáró aláírása nem a MIHŐ Kft. képviselőjének aláírása, nincs információnk arról, hogy azt ki írta alá” – húzták alá.

Egyelőre nincs fűtés

Bartha György, a körzet önkormányzati képviselője is értesült a problémáról a lakóktól. „Felvettem a kapcsolatot a tulajdonos édesapjával, illetve a MIHŐ-vel is, valamint a helyszínen is voltam a lakóknál, ahol arra tettem ígéretet, hogy mediátorként igyekszem a felek között közvetíteni” – mondta a boon.hu-nak. Hozzátette: mindenkinek az a legfontosabb, hogy minél hamarabb legyen a társasházban fűtés. A távhőszolgáltató írásban tájékoztatta a lakókat a kialakult helyzetről.

Azt írták: „az épületben bizonytalan ideig a távhőszolgáltatást, rajta kívül álló okok miatt, nem tudja biztosítani”.

Azt is részletezték, hogy MIHŐ Kft. jogszabályi kötelezettségének eleget téve az épületben található saját tulajdonában lévő költségosztó hőmennyiségmérőt hitelesítés céljából június 27-én leszerelte és a hitelesítést elvégezte, azonban visszahelyezni már nem tudta, mert a helyiség tulajdonosa nem biztosította a bejutás lehetőségét számukra. Arra is rámutatnak, hogy a mérő hiányában nem tudják a szolgáltatást biztosítani, de mindent megtesznek annak érdekében, hogy a hitelesített eszköz minél hamarabb beszerelésre kerüljön a társasházba.