Pénteken tartották a premier előadást, műsoruk október 23-ig látogatható a József Attila utcán, a Mobil Petrol-benzinkút mellett. Nyolcadik generációs cirkuszdinasztiáról van szó: Magyarország egyik legnagyobb utazó cirkusza. A 2023-as évad magyarországi turnéja érkezett most meg Miskolcra: artisták, bohócok, zsonglőrök mutatják be tudásukat a porondon, emellett egzotikus állatok mutatványainak is tapsolhat a közönség.