A fehér bot nemzetközi világnapja alkalmából hagyományos egészségnapot rendezett október 18-án, szerdán a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete saját székházában, Miskolcon, a Rotary Klub Miskolc-Tapolca támogatásával.

Minden egy helyen

- Annak idején a fehér bot nemzetközi világnapját, október 15-ét azért hozták létre, hogy felhívják a figyelmet a vakok és gyengénlátók életére, nehézségeire és a bennük rejlő lehetőségekre is. Hagyományosan minden évben ehhez kapcsolódóan szervezzük meg az egészségügyi szűrőnapunkat – nyilatkozta a Boon.hu-nak a helyszínen Barnóczki Gábor, a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületének elnöke. - Itt a látássérültek ismerős környezetben, megszokott helyen, egy helyszínen, a székházunkban, Miskolcon, a Jókai utca 18. szám alatt tudnak igénybe venni többféle egészségügyi szűrővizsgálatot ingyenesen. Ugyanis fontosnak tartjuk mi is és támogatóink is a látássérült emberek és kísérőik prevencióját, egészségmegőrzését.

Nyolcféle szűrés

Több mint hétszáz meghívót küldtek ki szerte a vármegyében.

- Elsősorban egyesületi tagjaink és hozzátartozóik veszik igénybe ezt a lehetőséget. Több száz meghívót küldtünk ki a mai napra, még Ózdról is érkeztek hozzánk. A helyben elérhető szűrések között van: vércukorszint mérés, vérnyomásmérés, az uraknak PSA prosztata szűrés, szájüregi rákszűrés, hallásvizsgálat és légzésfunkció vizsgálat. A helyszínről mikrobusszal elszállítják a Semmelweis-szűrőcentrumba tüdőszűrésre az azt igénylőket. Emellett délután a hölgyeket a miskolci Szent Ferenc Tagkórházba csontsűrűség vizsgálatra. További támogatónk: a Prime Fleet Management Kft., az Erzsébet Fürdő Gyógyászati és Szűrőközpont, valamint az Amplifon Hallásközpont. Évek óta hozzátartozik ehhez az egészségügyi szűrőnaphoz, hogy kolléganőink és önkénteseink egészséges ételeket és gyógyteákat készítenek és kóstoltatnak. Mára készült: fokhagyma krémes, padlizsán krémes és avokádó krémes kenyér, cukkini fasirt, puliszka, áfonyás és mazsolás sütemény, kalács, répa sütemény, valamint zabkeksz. A tüzet is meg lehetett kóstolni, ami gyömbérből, mézből és citromból készült ital. Pluszban lehetett még vásárolni kézműves termékeket, mézet és kecskesajtot is. A programnak ezt a részét szintén szeretik vendégeink. A mai együttműködés a különböző szolgáltatók, a vállalkozók és a civil szervezetek között, egy példa arra, hogy hogyan tudják egymást látók és látássérültek segíteni – hangsúlyozta az egyesület elnöke.

Régi együttműködés

Nemcsak a látók tudják a látássérülteket segíteni, hanem fordítva is gazdagíthatják egymás életét.

- Mióta a Rotary Club Miskolc-Tapolca megalakult 2004-ben, támogatjuk a vármegyénkbeli látássérülteket internet előfizetéssel és informatikai eszközökkel. Jó pár éve megrendezzük ezt az egészségnapot is – osztotta meg kollégánkkal Gulyás István szervező, a Rotary Club Miskolc-Tapolca kincstárnoka. - Ez nagyon fontos segítség, hiszen egy látássérült embernek ezt a sokféle egészségügyi vizsgálatot lefolytatni embert próbáló feladata, mivel normál esetben több, ismeretlen helyre kell elmenni hozzá. Most először szerveztünk tüdőszűrés és csontsűrűség vizsgálatot is, amihez komoly gép és apparátus szükséges, ezért ezeket külső helyszínen tudtuk csak megoldani. Viszont a Miskolc Autó két ingyenesen felajánlott mikrobuszával odaszállítottuk az azt igénylőket. Nekem egyébként személyes kötődésem is van a látássérültséghez, hiszen az egyik lányom vak és mozgássérült. A feleségem pedig hangoskönyveket szokott felolvasni. Idén a miskolctapolcai és a női klubunk, a Miskolci Angyalok részéről gyűjtést is szerveztünk a vakvezető kutyák képzésére a Kocsonyafesztiválon és az Avasi Borangoláson. 800 ezer forint jött össze, ami nagyon szép összeg.