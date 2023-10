A Károly utcai Tüskevár Tagóvoda után a sorozat második állomásaként október 19-én, délelőtt sajtónyilvánosan az Éltes Mátyás Iskola Szeles utcai tagintézményét vizsgálták meg az akadálymentesítés szempontjából. A bejáráson részt vett Varga Andrea Klára, Miskolc alpolgármestere és a városban működő fogyatékossággal élőket tömörítő civil szervetek képviselői. Továbbá Kerek Judit, a Polgármesteri Kabinet civil és esélyegyenlőségi referense és a Miskolci Tankerületi Központ munkatársa.

- A fogyatékosügyi szakmai műhely sok segítséget nyújt a városnak, illetve az önkormányzatnak is abban, hogy egészen pontos helyzetelemzéseink legyenek – mondta Varga Andrea Klára. - A speciális intézmények esetében más típusú kérdések is felvetődnek. Szeretném megköszönni a tankerületnek is az együttműködést. A város helyi esélyegyenlőségi programját folyamatosan felülvizsgáljuk, nyomon követjük. Az elmúlt időszakban a források szűkösen álltak rendelkezésre. Viszont fontosnak tartom, hogy apró lépésekkel és célzottan elinduljunk a legégetőbb feladatok irányába. Abban reménykedem, hogy további lehetőségek lesznek más közintézmények bejárására is, hiszen az akadálymentesítés egy általános és súlyos probléma.

Ötleteltek az érintettek

Ezt követően a civil szervezetek képviselői osztották meg javaslataikat a helyi akadálymentesítéssel kapcsolatban.

- A felső szinten vannak az enyhén értelmi fogyatékos tanulóink. Közülük ketten hallássérültek, valamint két fő látássérült. Az első szinten pedig a súlyosan fogyatékos gyerekek tanulnak. Közöttük hallás- és látássérültek, valamint mozgáskorlátozottak is vannak: tizenhat babakocsis és négy kerekesszékes gyermek – ismertette Demeter Attiláné, az iskola tagintézmény-vezetője.

Barnóczki Gábor, a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületének elnöke észrevételezte, hogy nincsenek Braille-feliratok, és a veszélyre figyelmeztető taktilis burkolati elemek. A lépcsőknél pedig a kontrasztosság érvényesítése lenne fontos. Infokommunikációs szempontból lényeges lenne az akadálymentes honlap is.

- Hiányolom a mozgássérült parkolót és a bejutás is körülményes volt kerekesszékkel – jelentette ki Gergely István, a Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesületének képviseletében.

- A kapukra érdemes lenne kiírni egy telefonszámot, hogyha egy mozgássérült érkezik, akkor legyen, aki kinyitja neki például a nagykaput – javasolta Tóthné Molnár Katalin, Szeretet Alapítvány „Csilla Bárónó” Szeretetotthon alapítója.

- Hallássérült szempontból még az indukciós hurok felszerelése lenne előnyös – fűzte hozzá Sóvári-Bogár Georgina, a Sinosz Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetétől.