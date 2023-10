Nagy Balázs családjával érkezett a programra, azt mondta, nem is tudtak arról, hogy itt most rendezvény van.

"Feleségemmel Gyálról már nagyon sokszor ellátogattunk Lillafüredre, beleszerettünk a helybe. Most pedig egyszerűen csak szerettük volna megmutatni az öt és féléves lányunknak, hogy milyen volt régen egy kohó. Mikor két évvel ezelőtt Miskolcon jártunk, csak Lillafüredig tudtunk feljönni a kisvonattal, mert akkor újították fel ezt a vonalat, most ezt is megnézhettük" – mondta a családfő.