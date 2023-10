Ünnepélyes keretek között átadták a napokban Hangonyon azt a mini bölcsődét, amely két csoportszobát foglal magában és összességében tizennégy gyermek elhelyezésére alkalmas. A fejlesztéssel kapcsolatban az is fontos tényező, hogy négy munkahelyet is teremtett az Ózdhoz közeli településen.

Egy bölcsőde építése azt jelenti, hogy a településnek van jövője. Hangonyt az utóbbi időben sok kisgyermekes család választotta új otthonául, a dolgozó szülőknek pedig nagy szükségük van arra, hogy munkaidejük alatt gyermeküket biztonságban tudják - fogalmazott az eseményen Riz Gábor, a térség országgyűlési képviselője. - Az elmúlt időszakban számos olyan beruházás valósult meg, amely a település fiatalabb és idősebb polgárainak életét is segíteni tudja. Ez is ezek közé tartozik.

Dinamikus pályán

Az avató ünnepségen Bánné dr. Gál Boglárka kiemelte: mindig öröm részt venni olyan eseményeken, amelynek az apropóját olyan fejlesztés adja, amely a térségben élő családoknak és a gyerekeknek kedvez. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat elnöke hozzátette: a térség országgyűlési képviselője és Hangony polgármestere dinamikus fejlesztési pályán tartja Hangonyt, amit ez a nagyságrendileg százmillió forintos beruházás is jelez.

Jövőbe mutat

Számunkra a bölcsőde-fejlesztés egyszersmind a jövőt is jelenti - árulta el Kovács Szilárd, Hangony polgármestere. - Szerencsére nagyon sok fiatal család vásárolt a faluban ingatlant, kiköltöztek hozzánk, itt tervezik az életüket. Éppen ezért kötelességünknek tartottuk, hogy a legkisebbeknek az ellátásáról gondoskodjunk. Egy pályázati lehetőséggel éltünk úgy, hogy az önkormányzat felajánlotta hozzá az ingatlant, amit nagyon szépen sikerült felújítani. A belső berendezés mellett egy kis játszóudvart is létrehoztunk, hogy a picik minél jobban, otthonosabban érezzék magukat.

Színes és varázslatos

Az intézmény dolgozói minden nap arra törekszenek, hogy a gyermekek életét színessé és változatossá tegyék. Természetesen úgy, hogy figyelnek az állandóság és a jól átgondolt napi feladatok ellátására.