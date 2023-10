Az akadálymentesítés már itt is megtörtént korábban az önkormányzat saját forrásából. A felújítás elengedhetetlenül szükséges volt, mert az ingatlan külsőleg és energetikailag is elavult. Ennek megfelelően ezúttal teljes körű energetikai és vizuális korszerűsítésre és felújításra készülnek, a tetőszerkezettől kezdve, a külső homlokzaton át, az épületen belüli elektromos hálózatig, a festésig, a nyílászárók és a belső burkolatok cseréjéig vagy felújításáig. Várhatóan működtetési költségcsökkenést, és ezzel megtakarítást is hoz majd az uniós forrású, pályázati pénzből megvalósuló beruházás. Egyelőre még nem tudni pontosan, hogy mikor zár be és költözik ideiglenesen a Május 1. út 13. szám alá az 5. számú körzeti rendező, de várhatóan novemberben – tette közzé Kazincbarcika önkormányzata.