Hétfőn este lepték el bejegyzések a közösségimédiát, azzal kapcsolatban, hogy Miskolcon földrengést észleltek a város több pontján. A posztokhoz özönleni kezdtek a kommentek, volt aki azt írta, hogy minden csillár mozgott a lakásukban és a kutyáik is megijedtek. Olyan is akadt, aki azt írta, hogy a Győri kapu városrészben „a frász jött rá”. Többen az Avason is érezték a rezgéseket, amely nagyjából pár másodpercig tartott, de olyanok is írtak, akik semmit nem észleltek a jelenségből.

A boon.hu információi szerint a rengés Szlovákiában volt 20:23 perckor, amely 5.3-as, közepes erősségű rengés volt.

A rengéseket ezen az oldalon tudja nyomon követni.