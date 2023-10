Miskolc Város Önkormányzata a Petőfi téren tartott ünnepi megemlékezést október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc 67-ik évfordulója tiszteletére. Az esemény Veres Pál, Miskolc polgármesterének emlékező beszédével kezdődött.

Olyan könnyű lenne párhuzamot vonni 1956 és az itt és most között. Olyan könnyű lenne, mert hiába teltek el a forradalom óta hosszú évtizedek, hiába hittük már annyiszor, hogy a világ kigyógyult az önös érdekek, a politikai haszonlesés, az önjelölt nagyvezérek és a kitűzött célért mindenki máson átgázolni hajlandó mételyéből, csalódnunk kellett. Ukrajnától Karabakh-ig, Afrikától és Ázsiától a Közel-keletig és sajnos néha saját határainkon belül is, egészen közel azok között is, akikről azt gondoltuk, igazán és jól ismerjük őket. Mert ugyanúgy, mint 1956-ban, újra meg újra ártatlanok, a békét és szabadságot vágyók ellen törnek a gonoszság, az elnyomás, az erőszak és az önzés, a hatalomvágy erői” – hangsúlyozta Veres Pál. Majd úgy folytatta: hiszen ’56-ban sem volt mindenki hős. „Voltak akik saját érdekeiket minden más fölé helyezve zúdítottak golyózáport az ártatlanokra. Ez alól nincs felmentés, csak bocsánat. Mert ha bocsánat nincs, akkor béke sem. Ha pedig nincs megbékélés, akkor jövő sincsen, egy igazságosabb, egyenlőbb, emberibb jövő sem” – vélekedett a polgármester.

A beszédet követően a Miskolci Nemzeti Színház művészei, Radnai Erika és Börcsök Olivér adtak ünnepi műsort. Majd az önkormányzat vezetői, a Miskolci Járási Hivatal, a város intézményei, pártok és civil szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat az emlékműnél. Az eseményen közreműködött a Forrás Kamarakórus és a Miskolci Szimfonikus Zenekar.