Frissítés

Elsőfokúra enyhült a korábban kiadott riasztás. 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat. Emellett elsőfokú riasztás van érvényben széllökés miatt. A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t.

Figyelmeztető előrejelzés Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területére 2023.10.27. péntek éjfélig.

Viharos széllökések és zivatarok

Pénteken napközben nyugat felől egy gyors mozgású hidegfront vonul át az országon, amely mentén és annak előterében is nagy területen 70 km/h feletti széllökésekre kell számítani. Főként az ország déli részében 80-90 km/h-t meghaladó lökések is előfordulhatnak. A hidegfront mentén zivatarok is várhatóak, amelyekhez a déli országrészben 90-110 km/h-s lökések is társulhatnak, de egy-egy intenzívebb gócban 110 km/h feletti lökés sem kizárt. Emellett a zivatarokat apró szemű jég, illetve intenzív csapadék (10-20 mm) is kísérheti. Estétől a légmozgás (várhatóan jelentősen) veszít erejéből.

Nagy mennyiségű csapadék

Az ország északi felén nagy területen hullhat 20-30 mm-t meghaladó csapadék a nap folyamán, de a határhoz közeli és hegyvidéki tájakon néhol 50 mm-t meghaladó mennyiség is összegyűlhet - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat.