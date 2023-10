Újbor és must címmel a Pannonhalmi Főapátság pincészete mutatkozik be ma az Avasi Bortanyán délután 5 órától az Avasi kvaterka újabb rendezvényeként.

A Pannonhalmi Főapátság pincészete idén elnyerte a rangos „Év Pincészete” díjat, 2010 után immár második alkalommal. Ők és a Pannonhalmi Főapátság Sörfőzde először érkezik Borsod vármegyébe, hogy beszélgetéssel egybekötött kóstolókon ismertessék meg boraikat és söreiket a miskolciakkal. Az apátsági borkóstoló 17 órától, a sörkóstoló pedig 18:30-tól várja a látogatókat az Avasi Bortanyán.

A Bortanya környékén kanyargó utcákon felállított pultokban a pannonhalmi borok mellett a már megszokott pincészetek kínálják nedűiket: Gonda Borászat, Cardium Borászat, Áts Pincészet, Zsadányi Pincészet, Szűcs Pincészet, Breitenbach Pince, Pendits Pince, Grand Tokaj, Kern Szőlőbirtok, Gál Szőlőbirtok. Must a Gonda Borászattól kóstolható az Avasi Bortanyán.

A Polgármester Pincénél az Angyal borászat nedűi várnak.

A Svájczi Borház is nyitja kapuit, náluk a Pátzay borok mellé érkezik DJ LuiBig, hogy a szokásos hangulatot elhozza a kvaterkázóknak.

A Poroszkai Pincénél a Götz Pincészet borainak legjavából lehet majd kóstolni, és zsíros kenyér variációkkal is várják az éhes kvaterkázókat.

A Faház Borháznál a Gallay Kézműves pince finom nedűi és rosé must kóstolható.

A Nádler Borházban a Butella Szőlőbirtok készül a boraival, de nyitva lesz Az Iroda is.

Versenyeznek a zsíros kenyerek

A szokásos finom falatok (zsíros kenyér variációk, dödölle, sült sajt, sült hagyma, mics) mellett egy különleges verseny bírái lehetnek az éhes vendégek: keresik a szervezők az Avas legfinomabb zsíros kenyerét, várják a szavazatokat. A kvaterkázók a Poroszkai Pincénél, a Faház Borháznál Gallayéknál és a Bortanyánál kóstolhatnak, és a Pontozz! appon keresztül voksolhatnak a szerintük legízletesebbre. A szavazás október 7-én, azaz ma 16 órától kezdődik és október 8. 12 óráig lehet szavazni. Az alkalmazás letölthető a Play Áruházból és az App Store-ból.

A rendezvényen a Belasco zenél este 9 órától a bortanyán, az eseményt az Avalon Fleet és a Miskolc Holding Zrt. támogatja.