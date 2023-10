Az e-rollerekre egyelőre nem tér ki külön a KRESZ, ezért a szabályzatban levő fogalommeghatározások nyújtanak iránymutatást, ez alapján sorolható be teljesítménytől és sebességtől függően az adott jármű. Miskolciakat kérdeztünk, mi a véleményük az e-rollerről.

Változás várható

Imre nem most kezdte a rollerezést, már gyerekkorában is kedvelte a kétkerekűt. A „gyalog rollerről” az elsők között váltott át az elektromos verzióra, nem tagadja, némi tuningot is kapott a jármű, épp ezért érdeklődéssel várja KRESZ módosítást. Véleménye szerint semmi gond nincs a nagyobb teljesítménnyel, ha ésszel használja a roller gazdája és ott száguldozik csak, ahol a forgalmi körülmények megengedik – ez a legfontosabb szabály – hangsúlyozza.