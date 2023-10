Az őszi nyaralások belföldön egyre népszerűbbek, és egyre többen választják ezt az időszakot ahhoz, hogy elmeneküljenek a mindennapi rutinból, és felfedezzék az ősz varázsát hazai tájakon.

Kevésbé zsúfolt

A szezon általában kevésbé zsúfolt, mint a nyár, ami azt jelenti, hogy a turisták élvezhetik a nyugodtabb környezetet és a kevesebb emberrel való versengést a látványosságokért és szállásokért. Ez lehetővé teszi a pihenést és az igazi kikapcsolódást. Az utószezonban sok szállás és szolgáltatás kedvezőbb áron kínálja szolgáltatásait, így azok is hozzáférhetnek az utazáshoz, akiknek a nyári időszakban nem áll rendelkezésre az ehhez szükséges összeg. Az alacsonyabb árak segíthetnek megspórolni néhány forintot. Az őszi szezon általában hosszabb hétvégéket vagy szabadságokat kínál, így az emberek több időt tölthetnek el az utazás során. Ez lehetővé teszi, hogy alaposabban felfedezzék az adott régiót vagy várost, és több élményt gyűjtsenek.

Az őszi belföldi nyaralások egyre népszerűbbek, mivel az emberek felismerik az őszi időszak nyújtotta előnyöket. A természet szépségei, a kevésbé zsúfolt helyek, a kedvezőbb árak és a helyi gasztronómia mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az őszi utazások emlékezetesek legyenek.

Éreznek némi visszaesést

„Egyértelműen érezhető az, hogy a Szép-kártya felhasználásának módosulásával 20 százalékos visszaesést tapasztalunk a belföldi foglalások tekintetében” – nyilatkozta Bágyi Péter, a sárospataki Hotel Bodrog Wellness tulajdonos-igazgatója. Hozzátette: ez a jelenség azzal magyarázható, hogy az emberek inkább költenek a Szép-kártyával élelmiszerre, mint szállásra. „Egyre jobban azt tapasztaljuk, hogy az érkezési dátum előtt egy héttel foglalnak a vendégek, némiképp bizonytalanul, ez valószínűleg a koronavírus-járvány hozománya” – mondta. Azonban arra is rámutatott, hogy a vendég minél korábban foglal, annál nagyobb kedvezményben részesül.

„Az északi régióban a belföldi vendégek foglalása jelentősebb, a külföldi vendégek viszont csapatépítő programok és konferenciák céljából veszik igénybe a szálláshelyeket” – ismertette.

Pozitív szezon a Zemplénben

Arra is rámutatott, hogy a vendégek a négycsillagos wellnesshoteleket keresik leginkább.

„A háromcsillagos szektorban visszaesés tapasztalható, azonban a vendégházak tekintetében minimálisan esett vissza a foglalási kedv” – hangsúlyozta. Egy vendégház-tulajdonos is nyilatkozott lapunknak, aki azt mondta, hogy a tavalyi évhez képest minimálisan érez visszaesést. „Másodállásban üzemeltetek egy vendégházat itt, a Zemplénben, de szerencsére a vendégek ugyanolyan kedvvel érkeznek, mint eddig” – mondta. Arra is kitért, hogy a vendégei java része már korábban is járt nála, és kevesebb új vendég érkezik. „Összességében pozitív szezont zárunk” – húzta alá.

Támogatás a dolgozónak

A Széchenyi Pihenőkártya, röviden Szép-kártya egy béren kívüli juttatás, melynek eredeti célja a hazai turizmus fellendítése volt. Mára ez már csak részben igaz, 2023 augusztusától az év végéig újra fel lehet használni az adókedvezménnyel kapott összeget bolti élelmiszer-vásárlásra is. Ráadásként a munkavállalók december 31-ig 200 ezer forint pluszpénzt is kaphatnak a Szép-kártyájukra egyszeri juttatásként. A Széchenyi Pihenőkártya az egyik legnépszerűbb munkabéren kívüli juttatás, sok munkáltató él is ezzel a lehetőséggel. A feltételek gyakran változtak, különösen az elmúlt néhány évben. Legutóbb június közepén jelentett be számottevő módosítást a kormány, ami 2023. augusztustól lépett hatályba. 2023 végéig a Szép-kártyát újra fel lehet használni a bolti élelmiszer-vásárlásra, és ­december végéig a maximum 450 ezer forintos adó­kedvezményes keret megnő egyszeri, maximum 200 ezer forintos juttatás lehetőségével.