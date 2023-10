A baloldali városvezetés által korábban elvett Salkaházi Sára támogatást, idén kifizetik a miskolci nyugdíjasoknak. A témában Veres Pál, Miskolc polgármestere tartott sajtótájékoztatót kedden este a Városházán, aki megköszönte a nyugdíjasok eddigi türelmét. „A rezsidíjak megemelkedése, az infláció és az önkormányzatokat érintő elvonások miatt nem volt lehetőségünk adni” – mondta. Hozzátette: most, hogy megtehetik kifizetik a juttatást.

Tavaly előtt 12 ezer forintot fizettünk Salkaházi támogatás jogcímen a nyugdíjasoknak, idén pedig 14 ezer forintot fogunk folyósítani azoknak, akik jogosultak a támogatásra

– ismetette. Rámutatott: november 1-e és december 15-e között fog érkezni azoknak, akiknek a nyugdíja nem haladja meg a 285 ezer forintot. „Nagyjából harmincezer jogosultra számítunk, így ez hosszabb előkészületet igényel majd” – hangsúlyozta. A polgármester azt is elmondta, hogy különböző ajándékokkal kedveskednek: a programban résztvevőknek egy kérdőívvel fordulnak a nyugdíjasokhoz, akik között különböző jegyeket fognak kisorsolni a Miskolci Nemzeti Színházba, a Herman Ottó Múzeumba, a Miskolci Állatkertbe, a Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertjeire és a Csodamalom Bábszínházba. Arra is kitért, hogy tovább folytatódnak a közösségi programok is.

Ne legyen kampányfogás, ami alanyi jogon jár

Veres Pál ne azzal tetszelegjen, ami alanyijogon jár minden 65 év feletti miskolci szépkorúnak

– reagált a bejelentésre Hollósy András, a miskolci Fidesz-KDNP frakciók szóvivője. Rámutatott: 2014-óta dr. Kriza Ákos akkori Fidesz-KDNP-s polgármestere vezette be a Salkaházi programot azért, mert az akkori városvezetés fontosnak tartotta azoknak a szépkorúaknak a megbecsülését, akik a II. világháború utáni nehéz helyzetben is felépítették a várost. „Ezért évente egyszeri 10 ezer forintos támogatással jutalmaztuk a miskolci szépkorúakat, valamint különböző közösségi programokkal” – tette hozzá. A politikus arra is kitért, hogy az akkori baloldal a programot kampányfogásnak állította be. „Most azonban bebizonyosodott, hogy az igazi kampányfogást Veres Pál és csapata valósítja meg azzal, hogy nyolc hónappal a választások előtt, amit korábban a baloldali városvezetés elvett, azt most látványosan és teátrálisan vissza akarja adni” – húzta alá. A Fidesz-KDNP frakció üzent is a városvezetőnek. „Felszólítjuk Veres Pált, hogy visszamenően elmaradt Salkaházi juttatás összegét fizessék ki a szépkorúaknak és ne játszanak több mint 30 ezer miskolci nyugdíjassal” – szögezte le.