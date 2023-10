A 29-es buszjárat eddig is ... volt, most csak 2-szer annyi időt kellessz várni rá, szuper, a 35-ös busz egymás hátán áll a Centrumnál csúcsidőben. De ahová egyfajta buszjárat van (29), arra miért is kellene több járat, sőt még annak az egynek a menetidejét is meghosszabbítsák, fél Miskolcon fog csak járni, zseni aki ezt kitalálta.