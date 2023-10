Miskolcon jelenleg egy ellenzéki polgármesterjelölt van – hangsúlyozta hétfőn Hegedűs Andrea a Demokratikus Koalíció (DK) polgármesterjelöltje, Szopkó Tibor jelenlegi alpolgármesterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A nemrég polgármesterjelölti indulását bejelentő Hegedűs Andrea - aki a DK országgyűlési képviselője - a „Miskolcról őszintén” program keretében járja be a város önkormányzati képviselőivel a körzetüket. A rendezvény meghívóját a miskolci DK küldte ki.

Arra voltunk kíváncsiak, hogy a momentumos Szopkó Tibornak a tájékoztatójára, miért a DK kommunikációs osztálya hívja meg a sajtót. Szopkó Tibor azt mondta portálunknak, hogy őt is meglepte, hogy DK a meghívó. A dolog pikantériája, hogy az ellenzéki pártok közül már csak a Momentum nem foglalt állást abban, támogatják-e Veres Pál – jelenlegi polgármestert – vagy inkább a Gyurcsány Ferenc által bejelentett Hegedűs Andrea mellett kampányolnak a jövő évi önkormányzati választáson. Portálunk rá is kérdezett, amelyre Szopkó Tibor annyit válaszolt, hogy hamarosan döntés születik az ügyben.

Kritika a városvezetésnek

Hegedűs Andrea a sajtótájékoztatón azt is mondta, hogy közte és a miskolci városvezetés között „nagyon szoros az együttműködés”. Arra voltunk kíváncsiak, mennyire lehet helytálló ez az állítás, ha folyamatosan kritizálja a városvezetést és Veres Pál ellen el is indult polgármesterjelöltként. A Gyurcsány-párt embere erre azt felelte: „A 2019-es kampányprogramnak csak egy része valósult meg, és a DK egy olyan párt, amely nem akarja a város problémáit a szőnyeg alá söpörni. Továbbá fontos, hogy döntésképesnek kell lennie egy városvezetésnek” – húzta alá. Hozzátette: reméli érti Veres Pál is az ebből fakadó felelősséget.

Célkeresztben Veres Pál

Azt is megkérdeztük Hegedűs Andreatól, hogy milyen forgatókönnyel készül arra az esetre, ha egyes önkormányzati képviselőjelöltek nem őt támogatják, esetleg indítanak-e DK-s jelölteket azokban a körzetekben. A polgármesterjelölt azt válaszolta, hogy ez „korai lenne”. Mivel a Velünk a Város frakciót delegáló pártok egy része már bejelentette, hogy Veres Pált támogatja, azonban Hegedűs Andrea szerint Miskolcon ellenzéki jelölt csak egy van.

„A választók tudni fogják, hogy ki a valódi ellenzéki jelölt, mert el kell dönteni, hogy az a személy, aki egy egyetemi alapítvány kuratóriumában elfogad egy magas tiszteletdíjjal járó pozíciót, ami ráadásul élethosszig tart, az hova tartozhat. (A kuratóriumi tagság maximum 12 évre szól és a javadalmazásra is addig jogosult a kurátor – a szerk.) Az önkormányzati portál rákérdezett, ha Veres Pál lemondana a kuratóriumi tagság juttatásáról, akkor a DK-nak lenne-e kifogása. Azt válaszolta: „milyen személyiség az, aki eddig felvette a javadalmazását és nem Miskolc javára fordítja ezt az összeget” – húzta alá. Azt is hozzátette: ők kérték Veres Pált, hogy jótékony célokra ajánlja fel azt.

Foghíjas állítás

Hegedűs Andrea a „luxusberuházásokról” is beszélt, amelyek az elmúlt években valósultak meg a városban. Portálunk megkérte a politikust, definiálja, hogy szerinte mi a luxusberuházás. Hegedűs Andrea azt mondta: „minden olyan, ami nem a választópolgárok jobblétét segíti”. Megkértük, hogy említsen példákat erre. A DK-s polgármesterjelölt az Ellipsum élményfürdőt tudta csak felhozni, amelyet éppen a városvezetés december elsején nyit újra ki, és a turizmus fellendülését várják tőle.