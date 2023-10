Október közepén számos újítással jelenik meg a XIV. Quintessence Pálinka és Párlatverseny kiírása, amelynek egyik új színfoltja lesz a sajátos csapatverseny, illetve a bajnokok versenye – tudtuk meg Takács Lászlótól, az Ongai Kulturális Egyesület elnökétől. Maga a megmérettetés jövő januárban lesz megrendezve, amit február 17-ei, nagyszabású gálával zárnak.

– Más területen sem tétlenkedünk – folytatta Takács László. – A nyáron új kiállítóteremmel bővült pálinkamúzeumunk továbbra is várja a látogatókat, illetve a napokban került a nyomdába a Quintessence Pálinkás Könyvek hetedik kötete, mely több mint 250 oldalon ad hasznos információkat, múltról, jelenről és jövőről az egyre gyarapodó pálinkát szerető és értő közönségnek. A kötet Gyökerek ‒ múlt fejezetében ezúttal a Horthy-korszak pálinkafőzés és ellenőrzésének történetét boncolgatjuk. A tilos főzések és azok pénzügyőri leleplezési technikák mellett számos fotó és újságcikk segítségével nyerhetünk betekintést a korszak pálinkával kapcsolatos gondolkodásába. Az Értékek – jelen fejezetben a 2023. évi Quintessence Pálinkaverseny és Párlatverseny aranyérmes kereskedelmi tételeit mutatjuk be magyar és angol nyelven, melyek a jelen értékeit kiemelkedően megtestesítik és reprezentálják, de megismerhetik Közép-Európa legnagyobb pálinkás megmérettetésén az aranyérmet elért magán és bérfőzetett tételeket előállító személyeket is. A Lehetőségek – jövő fejezetben előbb a tápanyag kiegészítés szerepének kérdéskörét vizsgáljuk a gyümölcspárlat készítés során, majd a gyümölcspárlatok metanol tartalmának a csökkentéséről olvasható egy tanulmány. A könyvsorozatunk történetében először mutatkozik be egy osztrák szerző, aki kutatási eredményeit összegezve arra hívja fel a figyelmet, hogy a gyümölcslepárlás során a vezetőképesség mérése mennyire kifizetődő. A fejezet negyedik tanulmányában néhány kertvárosi vadontermő gyümölcsből készült pálinka jellemzőit mutatjuk be. Maga a kötet megjelenése novemberre, az adventi időszakra fog esni – közölte a versenyigazgató, aki egyben a könyv szerkesztője.