Az Izraelben kitört harcok rokonaik, barátaik révén a helyi zsidóságot is érintik. A vármegyénkben élő izraelita közösségek több úton is együttérzésüket fejezik ki a háború sújtotta övezetben élőkkel szemben.

Szolidaritási akciók

- Hitközségünk közelről érintett lelkileg az eseményekben. Közösségem jó néhány tagjának gyermekei, unokái, testvérei, távolabbi rokonai, vagy barátai élnek Izraelben, köztük Miskolcról elszármazottak is. Napi szinten kapcsolatban vagyunk velük. Bármi történik, arról kapunk hírt és érzékeljük mi is. Telefonon, vagy interneten keresztül üzenet formájában megpróbálunk lelki támaszt nyújtani nekik – osztotta meg kollégánkkal Markovics Zsolt, a Miskolci Zsidó Hitközség főrabbija. - Az istentiszteleteink során van olyan liturgiai részünk, amikor tudunk imádkozni Izrael államáért, az izraeli hadseregért a Cáhálért, az elhunytakért és a kint élő családokért. Emellett számos nemzeti szolidaritási tüntetésen, nagygyűlésen vettem részt az elmúlt időszakban. Péntek délután Miskolcon a Városház téren, vasárnap délután Nyíregyházán az evangélikus nagytemplomban. Ezt követően szintén Nyíregyházán egy szolidaritási akción is részt vettem. Kedden délután 17 órakor pedig ismét Miskolcon, a Hősök terén a történelmi egyházak képviselőivel fogunk imádkozni a békéért, ahová mindenkit várunk, aki fontosnak érzi ezt az ügyet.

Emlékezés és imádság

Sátoraljaújhelyen az Emlékezés Napjának első felét szintén arra szánták, hogy imádkoztak a békéért és az Izraelben élőkért.

- Tartjuk a kapcsolatot a városból elszármazottak gyermekeivel, mivel a szülők nagy többsége már korábban elhunyt. Csütörtökön rendeztük meg a hagyományos Emlékezés Napi ünnepségünket a Zemplén Európa Házban a régi Kastenbaum-iskola épületében. Ennek célja, hogy ápoljuk a korabeli sátoraljaújhelyi zsidóság hagyatékát, és felelevenítsük mindazt, amit nekik köszönhetünk – ismertette számunkra Juhász István, a Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztései Alapítvány elnöke. - Ide még több elszármazottunk is bejelentkezett vendégként, mert semmi előjele nem volt annak, hogy háború törhet ki. Sajnos ők már nem tudtak eljönni. Mi igazán csak egyet tehetünk értük, azt, hogy szolidaritást mutatunk feléjük. Ezért az itt elhangzó konferencián megemlékeztünk a jelenlegi izraeli áldozatokról. Emellett imádkoztunk a harcok miatt nehéz helyzetben élőkért, testi épségükért és a háború minél hamarabbi befejezéséért.

Dicsőítő est a békéért

A miskolci messiáshívőket közösségi szinten is érinti az izraeli helyzet.

- Nekünk három kisebb 10-15 fős közösségünk is működik Jeruzsálemben, Haifán és Netánján. Velük mindennapi kapcsolatban vagyunk és mesélnek a helyzetről, illetve magyar segítőkkel is tartjuk a kapcsolatot – tudatta a Boon.hu-val Szurasenkó Dániel, a nemzetközi HaMassiach Messiáshívő Kongregáció vezetője. - Mivel odakint gyülekezési tilalom van, ezért mi tartunk közösségeink számára online alkalmakat héber és angol nyelven. Ezekről eddig senki sem hiányzott és senki nem sérült meg, de persze nagyon nehéz nekik, hiszen a hazájukról van szó. Úgy gondoljuk, lényeges, hogy a keresztények is érezzék, mennyire fontos Isten választott népéért, a gázai civilekért és magáért az országért, Izraelért kiállni és imádkozni. Izrael különleges helyet foglal el az Úr tervében. Abban hiszek, hogy a szemünk előtt folyó események a bibliai utolsó időkre utalnak. Vasárnap egy áldott felekezetközi online imaalkalmat tartottunk, amibe több mint 15 felekezet lelkipásztora kapcsolódott be.

Az egyik testvérnőnk a Gázai övezettől 40 kilométerre, Rehovotban lakik. A védett szobájából élő adásban mutatta, ahogy a rakéták becsapódnak.

- Financiálisan is igyekszünk segíteni a kintieknek, elsősorban a hadseregben önkéntesen szolgáló, magyar származású testvéreinknek. A kongregációnk részéről 400 ezer forint gyűlt össze védőfelszerelések támogatására. Az imaalkalmakat pedig folytatjuk, minden héten szeretnénk egy újabbat szervezni. Október 22-én 19 órakor lesz a következő. A miskolci Aliansz pásztorkör lelkészeit levélben kértük, hogy gyülekezeteikben imádkozzanak a békéért és az Izraelben élőkért. Október 18-án szerdán 18.30-tól pedig nyitott El Shaddai dicsőítő és imaalkalmat rendezünk a selyemréti római katolikus templomban, több dicsőítő csoport közreműködésével, zsoltárolvasással, beszédek nélkül. A 121. zsoltár az összejövetel mottója: „Bizony nem szunnyad, nem alszik Izrael őrzője!” Meghatározott témákért fogunk könyörögni, többek között a túszokért, a gyermekekért, a gyászoló családokért és a politikai vezetők bölcsességéért. Már most tudjuk, hogy sokan eljönnek majd az egész vármegyéből és Budapestről is. Bízom benne, hogy ezáltal a felekezetek között is falak fognak leomlani és helyre fog állni az Istentől jövő béke a világban.