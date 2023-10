A globális felmelegedésnek köszönhetően új poloskafajok jelentek meg Miskolcon is, amelyek nem kis bosszúságot okoznak a városban élőknek. Többek között ilyen a csipkéspoloska, amely hajlamos elárasztani például a balkonajtókat és -falakat, vagy ablakmélyedéseket. A csipkéspoloskák megjelenéséről az egyik helyi csoportban is beszámolt egy felhasználó. A rovar a nevét kinézetéről kapta, hiszen a szárnya csipkére emlékeztet és csak pár milliméteres, de „harapni” is tud.

Betegséget nem terjeszt

- Az utóbbi néhány évben jelent meg országunkban az észak-amerikai mérsékelt égövből származó tölgy csipkéspoloska, főként a nemzetközi kereskedelem miatt – nyilatkozta korábban a boon.hu-nak Paulovkin András entomológus. - Az apró, 2-4 milliméteres testméretű rovar a falevelekre a nyálából apró golyókat képez, azon a helyen elsárgul a levél. Ennek közeli rokona a platán csipkéspoloska, amely már régebb óta él hazánkban. Ahogy a nevükből is kiderül, főleg két gyakori fafaj kártevői. A tölgy csipkéspoloskák az utóbbi időszakban tömegesen elszaporodtak. Kirándulások alkalmával, illetve városi környezetben is előfordul, hogy rákerülnek az emberekre. Néha próbaszívásokat végeznek a bőrön, ez azonban nem csípés, tehát nem veszélyes, bár kellemetlen, mivel a poloskák növényi nedvekkel táplálkoznak. Humán fertőzéseket sem tudnak terjeszteni.

Harapnak

A meleg falakat kedvelik

Egy élősködők irtásával foglalkozó helyi szakembert is megkérdeztünk, hogy mit tehetünk házilag a kellemetlen vendégek ellen.

- Nagyon régóta, körülbelül 40 éve foglalkozom bogárirtással, de a csipkéspoloska viszonylag új, inváziós faj hazánkban, amely valószínűleg délebbi területekről vándorolt föl Magyarországra és elszaporodott – nyilatkozta szerkesztőségünknek Kiss János bogármérnök. - Ezért a hatékony, nagy tömegű irtására még nincs kidolgozott módszer. Úgyhogy ilyen megrendelést nem is vállalok, ahogy a repülő erdei csótányok ellen sem tudok könnyen fellépni. Viszont a többi, nagyobb mezei poloskafaj - kínai, zöld bogyómászó, márványpoloska - irtását behatóan ismerem, amelyek ősszel a belső terekbe is beveszik magukat, hogy később ott teleljenek át. Amit a csipkéspoloskáról tudok, az az, hogy ez a legkisebb poloskafaj, amely a közelünkben él és meg is harapja az embert. Alapvetően fák élősködője, így hiába irtjuk ki az éppen a teraszunkon tartózkodó rovarokat, egy idő után újak érkeznek a helyükbe és a felmelegedett falra odaülnek. Ezek olyan nőstények, amelyek télre szeretnék elvermelni magukat.

A rovarirtó működik

A csipkéspoloskák ellen a klasszikus rovarirtó szerek is jók, de a legfontosabb a mechanikus védelem.

- A rovarvédelem ott kezdődik, hogy fizikailag elzárjuk magunkat a rovaroktól. A jó nyílászárók és a szúnyoghálók ebben nagy segítséget jelentenek. Bármilyen rovarirtó egyébként a csipkéspoloska ellen is hatékony, de nem ismerek olyan csapdát, ami megfogná őket. Lehet kapni pumpával kifújható rovarirtó szert is, ami még csak nem is büdös, de használható rájuk. Emellett, ha megakadályozzuk, hogy a nőstények befészkeljék magukat valahová télire, azzal az egész populációt csökkenthetjük. Ugyanis a poloskák életben maradása, a darazsakéhoz hasonlóan nagyban függ a külső hőmérséklettől, mivel hidegben lelassul a keringésük. Ennek következtében nem tudnak fölrepülni, mert a szárnyuk nem tud eléggé merevvé válni – magyarázta a bogármérnök.