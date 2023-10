"1956 októberében valóban kimozdították a diktatúra egy helyben ketyegő óráját. A hatalom önmagukat mindenhatónak gondoló birtokosai úgy gondolták, nem csak a jelent uralják, de a jövő is az övék lesz – fogalmazott Ózd polgármestere. - Mindent megengedtek maguknak és nem számoltak a következményekkel. Ártatlan embereket hurcoltak el, ha úgy gondolták, ki is végezték őket, pokol volt az ávó pincebörtöne, a mindennapok hazugságaival együtt kellett élni. Azonban nemcsak a pribékek, de a mindenható időurak, időelvtársak is tévedtek. 1956-ban bebizonyosodott: nincs következmények nélküli világ. A tettekkel el kell számolni."

Történelmi pillanatok

Ózd Város polgármestere ünnepi köszöntőjében kiemelte: vannak a történelemben pillanatok, amikor ezrek, százezrek ugyanazt élik át, ugyanazt az érzést visszhangozzák. Amikor október 23-án az egyetemisták Pesten az utcára vonultak, nagyon gyorsan kiderült, hogy a rendszer, amelyet a hazugság és az erőszak tartott össze, a szabadság és a bátorság előtt kártyavárként omlott össze. A kicsi, hevenyészve felszerelt felkelő csapatok ha csak rövid időre is, de ki tudták kényszeríteni a fordulatot.

Néhány nap leforgása alatt hétköznapi emberekből, melósokból, földművelőkből, gyári munkáslányokból, egyetemistákból hirtelen forradalmárok, mártírok, hősök lettek – folytatta Janiczak Dávid. - Ők felismerték a saját történelmi szerepüket, annak tudatában fogtak fegyvert, hogy nem magukért, hanem a nemzetért fognak meghalni. Zárjuk mélyen a szívünkbe, hogy akkor és ott az emberek nem a józan eszüket vesztették el, amikor vállalták a harcot a túlerő ellen. Akkor és ott az igazságra figyeltek. A szabadságot ott ugyan nem nyerhették el, de igazságuk erősebbnek bizonyult a fegyverek erejénél.

Koszorúzással zárult

Ezután a történelmi egyházak könyörögtek a halottakért, majd az ÓMI Zenész Színháza adott elő ünnepi műsort. Az Antallköz József téren tartott ünnepség koszorúzással zárult. Elsőként Riz Gábor, a térség országgyűlési képviselője, majd a helyi önkormányzat nevében Janiczak Dávid polgármester és Zsuponyó Anett alpolgármester helyezte el a megemlékezés virágait. Ezután pártok, civil szervezetek hajtottak fejet az ’56-os emlékmű előtt.

Az Olvasóban folytatódott

A Szózat és a Székely Himnusz hangjai után az ózdi program az Olvasóban folyatódott, ahol az „Éljen a magyar! c. zenés - verses összeállítást láthatták az érdeklődők Eperjesi Erika és Kriston Milán, a Miskolci Nemzeti Színház művészeinek előadásában. Zárásként pedig megtartották a XLIII. Honismereti pályázat ünnepélyes eredményhirdetését.