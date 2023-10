itt most, ma lehet igényelni ingyenes komposztkeretet, de a város honlapjáról is letölthető az igénylőlap. Egyébként a zöldhulladék hasznosításával egyre többen vannak tisztában és őket köszönet is illeti, hogy hozzájárulnak a levegő minőségének védelméhez azáltal, hogy komposztálnak.