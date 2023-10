Volt-e más alternatíva, hogy milyen munkát választana?

Szabó Barnabás: Nem volt, ezért is örültem meg, mikor rátaláltam, ez lett a mentsváram, ennek így kellett lennie.

Molnár Máté: Nem volt más, mert abban biztos voltam, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni.

Mit szeret legjobban a munkájában?

Szabó Barnabás: Azt szeretem, hogy feltöltődöm a munkahelyemen. Szokták mondani mások, hogy egész napi munkájuk mentálisan leterhelte az agyukat, persze ennek szelét én is érzem, de lelkileg nagyon sokat ad ez a munka, hiszen a gyerekek annyira tudnak szeretni, és ki is merik fejezni a szeretetüket. Nem beszélve arról, hogy nagyon sok szeretetet tudok én is adni nekik. A munkatársak pedig mindenben segítenek, nem is kívánhatnék jobb pályakezdést senkinek, mint az enyém volt.

Molnár Máté: Mindent, de legfőképpen azt a csodát, amikor a gyerekek fejlődését látom. Úgy ismerkedünk meg egymással, hogy még nem tudnak beszélni, nem szobatiszták és fogalmuk sincs, hogyan kell használni a kanalat. Mikor pedig elmennek óvodába, addigra már jelzik, ha székelési vagy vizelési ingerük van, hosszan és boldogan mesélnek a hétvégéikről és tudnak kanállal enni.

Hogyan tekintenek önre, milyen fogadtatása van annak a ténynek, hogy férfi gyermeknevelővel találkoznak a szülők, bölcsődei dolgozók?

Szabó Barnabás: Túlnyomó többségük pozitívan áll hozzá, általában örülnek neki, mondják is, hiszen sok gyerek már úgy jön bölcsődébe, hogy csonka családban él, szükségük van apaképre. Van olyan is, hogy a papa külföldön dolgozik, ekkor sem baj, ha egy jelenlévő férfi is segíti fejlődésüket, de találkoztam már olyan gyerekkel is, akinek meghalt az édesapja. Abban az esetben az anyuka például külön örömmel fogadta, hogy férfi kisgyermeknevelőhöz került a fia. Negatív kritikát még nem kaptam, inkább csak közönyt.

Molnár Máté: Először féltem, hogyan fogadnak majd a szülők, de aztán azt tapasztaltam, hogy örülnek a férfi kisgyermeknevelőnek. Sajnos sok gyerek nő fel apa nélkül, ezért jó, ha látnak a csöppségek egy apamintát tőlem. A munkatársak furcsállották eleinte, de aztán megszokták, így könnyedén átléptek rajta, végül pozitív volt a fogadtatás. A gyerekek pedig nagyon szeretnek engem, teljes feltöltődést tud adni egy-egy hétfői nap is. Mondják, hogy Máté bácsi, Mátéka bácsika.