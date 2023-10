A mondat, amit minden magyar hiphop rajongó elmondhat magáról, legyen szó bármelyik korosztályról: a kedvenc rapperem kedvenc csapata az NKS (Nem Közölt Sáv). A csapat, amely a magyar rap hajnala óta jelen van és megkerülhetetlen alapköve a hazai hiphop kultúrának október 21-én pénteken lép fel a miskolci Helynekem színpadán a hasonlóan legendás Funktasztikus társaságában.

Meghatározó előadók

2022-ben az NKS tízezres tömeg előtt lépett fel a Papp László Sportarénában 50 Cent előzenekaraként. 2023-tól pedig a csapat életében egy új fejezet indul, ugyanis a klasszikus DJ-MC felállást élő zenekarra cserélik és az ország egyik legkomolyabb ritmusszekciójával, az Irie Maffiából ismert Dési Tamás-Matus Péter duóval kiegészülve indulnak turnéra. Az NKS zenekar 1995-től a (Magyar underground hiphop kialakulása óta) meghatározó előadó Közép-Európában. A “Magyar Rap válogatás 1” kazettán (1996) debütáltak 2 számmal, ami országos hírnevet hozott nekik. 1998- ban A “Fila Rap Jam 2.” –n 2. helyezést értek el. A “Fila Rap Jam 3.” -ban (1999) már zsűritagokként vettek részt. 2000-ben a Firmával közösen megalakították “Az Idő Urai” nevezetű formációt, ami 9 MC-ből és két DJ-ből állt.

Ezekben az időkben indították útjára a “MIKROFON PARTY” elnevezésű freestyle battle rendezvényeket, ami vándorcirkuszként járta az országot. Ugyancsak a 2000-es évben szerepeltek a “Terorist? Records” gondozásában napvilágot látott EAST SIDE UNIA 2. válogatáslemezen. A kelet európai zenekarokat felvonultató kiadványon egyedül AZ IDŐ URAI – DIMENZIÓK című számának készített remixet a híres cseh lemezlovas DJ WICH. A szóban forgó track-ben a csehek leghíresebb MC-jének tartott Orion is rappel.

Léptek fel több ízben Prágában, Brnoban és más cseh és szlovák városban is a kiadvány által felkeltett érdeklődés következtében.

2000-től 2007-ig rengeteg albumon közreműködtek a magyar rap szférában. Többek között BANKOS-RAPMOTEL, DJ Kool Kasko mixtape-jei, Bloose Brovaz kiadványok. Ekkoriban alakult meg a KRIMINAL BEATS label is. Olyan nemzetközi sztárokkal együtt léptek fel, mint például a Breal, Funkdoobiest, Dialeted Peoples, Psycho Realm. 2007-ben jelenik meg az „*****” című nagylemez, amely nem várt hatással volt a hazai és külföldön élő magyar rap közönségre.

A 2007-es hiphop.hu zenei díjátadón „-az év albuma” és „az év előadója” díjat is nekik ítélték meg, a 2008-as hiphop.hu díjátadón a „Garázsmenet” című számukkal elnyerték „az év legjobb száma” díjat is. 2012-ben jött ki második albumuk, a TDI, majd 2019-ben a harmadik Mélyen a Város Felett címmel. Mára a műfaj teljes szakmai elismerésének örvendhetnek, napi szinten kérik ki véleményüket amatőr előadók, zenei producerek és tapasztalt zenészek. Nos’ Chez-t (másnéven TURAN KHAN) kérte fel az Újpest FC szurkolótábora, hogy készítse el az egyesület himnuszát. Más futball klubok szurkolói is elismerően nyilatkoztak a dalról, klipről melyben legendás focisták, előadók is szerepeltek. 2019-ben megjelent, „Mélyen a város felett” című dupla albumuk, 2022-re kétszeres platina lemez lett.

Csató Adorján, avagy Funktasztikus (korábbi nevein Funk N' Stein, illetve Interfunk) a magyar hiphop egyik legmeghatározóbb alakja, 2000 és 2008 között a Mr. Bustával megalakított Kamikaze tagja. Egyéni stílusa, különleges, lendületes flow-ja, és szinte utánozhatatlanul gyors rappelése miatt, a magyar hiphop egyik legmeghatározóbb MC-je, mind emellett pedig szókimondó és társadalomkritikus szövegei is egyedivé teszik. 2009-ben látott napvilágot a hatodik szólólemez "Jelentések Fanyarországról" címmel, ami az év rapalbuma lett. 2011 decemberében jelent meg "Táncdalok Sanzonok Melodrámák" című albuma. 2014-ben jelent meg a harmadik albuma "Tartsd lent!" névvel. 2019 decemberében a negyedik nagylemeze "Rezonancia" címmel jelent meg. 2022 júniusában az "Esti mesék a Boldogság utcából" nevű albumát tette közzé.