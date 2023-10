A hidegebb időkkel együtt a sorbanállók is rendszeresen megjelennek a gumiszervizeknél, hiszen mindenki szeretné a nyáriabroncsát téli szettre cserélni.

A tapadás miatt fontos

A téligumicsere során a nyárigumikat (vagy más, meleg időre szánt abroncsokat) lecserélik télre szánt gumikra, amelyek jobb tapadást és irányíthatóságot biztosítanak hideg és csúszós utakon.

Téli­gumiabroncsokat általában akkor kell felszerelni, amikor a hőmérséklet 7 Celsius-fok alá süllyed.

Ettől a hőmérséklettől kezdve a nyárigumiabroncsok tapadása jelentősen romolhat hideg és csúszós úton.

A Magyar Gumiabroncs Szövetség (HTA) tagjainak javaslatai szerint a téliabroncs­szettből – és persze a nyáriból is – minden kerékre azonos típusú és mintázatú abroncsot kell felhelyezni. Ha elkopott vagy sérült valamelyik, a vele azonos tengelyen forgó másik abroncsot is ki kell cserélni. Ami végképp tilos, hogy ne kombináljuk a téliabroncsot a nyárival. Új abroncs választásánál segít a néhány éve kötelező matrica, erről a legfontosabb paraméterek leolvashatók. Az általunk megkérdezett gumiszervizek azt nyilatkozták a Boon.hu-nak, hogy egyre több ügyfelük jelentkezik be cserére, mert szeretnék elkerülni a tumultust.

„Még nem érezhető a forgalomnövekedés, mert az idő az átlagosnál kegyesebb az autósokhoz, de a körültekintőek inkább már lecserélik” – mondta az egyik szerviz munkatársa.

Egy másik gumiszerviz-tulajdonos arról számolt be, hogy az áraik a tavalyihoz képest körülbelül 10 százalékkal nőttek.

„Visszaesést nem tapasztalunk, az ügyfelek folyamatosan jönnek, de egyre többen választják a négy évszakos gumit” – mondta.

Egy autóssal is beszéltünk, aki elárulta, mindig október végére időzíti a cserét.

„Ilyenkor még nincsenek sokan, de fontos, hogy időben cseréljek garnitúrát, hiszen az időjárás teljesen kiszámíthatatlanná vált, azon sem csodálkoznék, ha holnap esne a hó” – mondta Brassó Péter. A téligumiabroncsok között különféle típusok és mintázatok találhatók, amelyek jobb tapadást és teljesítményt nyújtanak különböző télies körülmények között, például havon, jegen vagy sáros úton. Fontos megválasztani a megfelelő típust a tervezett használati környezet alapján. A gumiabroncsok cseréjét legjobb szakszervizekben végeztetni, mivel ők megfelelően felszerelt és kiegyensúlyozott gumikat helyeznek fel. Az is fontos, hogy ellenőrizze a gumiabroncsok állapotát, például a futófelület mélységét és az esetleges sérüléseket. Azoknak, akik hideg és havas körülmények között vezetnek, fontos tisztában lenniük a télies vezetési készségekkel, például a lassítással, a távolság tartásával és a jármű irányításával csúszós úton. A megfelelő gumiabroncsokkal felszerelt jármű javítja a tapadást, a fékezést és az irányíthatóságot, ezáltal csökkentve a balesetek kockázatát a hideg időjárási körülmények között.