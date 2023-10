Nem zárhatóak ki újabb rengések a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei régióban

– mondta a Boon.hu-nak nyilatkozva Pecsmány Péter, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar tudományos munkatársa.

Mint az ismeretes, hétfőn Borsod-Abaúj-Zemplén szerte földmozgást éreztek a helyiek, elárasztották az ezzel kapcsolatos posztok a közösségi oldalakat. A legtöbben Miskolcról posztoltak, de Sárospatakról, Sátoraljaújhelyből és a Bodrogközből is többen jelezték, hogy megmozdult a szekrény, a csillár és volt, aki alatt az ágy, vagy a forgószék is imbolygott. A Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint október 9-én, helyi idő szerint 20:23 perckor 5,0-s magnitúdójú földrengés keletkezett Szlovákiában, Kassától mintegy hatvan kilométerre. A földmozgást több magyarországi településen is érezték.

Jelenleg is tapasztalható mozgás

Pecsmány Péter, azt mondta a boon.hu-nak, hogy a rengés sekélyfészkű volt.

„A legfrissebb adatok alapján 11,5 kilométeres mélységben volt a rengés hipocentruma” – mondta. Hozzátette: döntően feltolódásos jelleget mutat a fészekmechanizmus alapján.

„A tegnap esti földrengés a Északkeleti-Kárpátok Flis és Pienini-szirtövezetének határán pattant ki" - mutatott rá. Azt is hozzátette: a rengés okát a lemezek mozgásában kell keresni.

"A Kárpát-medence aljzatát a litoszférának, két töredéke alkotja, melyek a földtörténeti közelmúltban (kb. 15-20 millió éve) kerültek egymás mellé és jelenleg is mozgást végeznek. - Ennek a mozgásnak az oka, hogy az Afrikai kőzetlemez és annak egy töredéke az úgynevezett Adriai-tüske északi irányba mozog és ütközik az Európai platformmal, ami jelentős feszültség-felhalmozódáshoz vezet, és ez a feszültség földrengések formájában oldódik ki." - ismertette.

A szakember szerint nem kizártak további utórengések a térségben.