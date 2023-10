A biztonságos és hatékony működés érdekében a Miskolci Önkormányzati Rendészet tovább folytatja a szervezet gépjárműparkjának fejlesztését. A rendészet kötelékében ezúttal két új autó áll forgalomba, melyeket Miskolc önkormányzatának támogatásával szereztek be. A szolgálati járműveket kedden adták át a rendészeknek.

Az eseményen jelen volt Veres Pál, Miskolc polgármestere és Szabó Ferenc, a MIÖR igazgatója.

- A közrend fenntartása közös érdekünk, minden önkormányzat számára elsődleges az itt élők érdekeit, biztonságát szolgálni – hangsúlyozta a polgármester. A MIÖR megalakulása óta jelentős létszembeli és technikai fejlődésen ment át. Járőrök az utcákon és utakon támogatva és kiegészítve a rendőrség munkáját, térfigyelő kamerák szerte a városban – sorolta. Fejlesztettük az ügyviteli rendszert, a műveleti központot, igyekeztünk anyagilag is vonzóbbá tenni a rendészeti pályát. Tréningek az állománynak, új rádió adó vevők, három darab Dacia Duster, két darab Suzuki Vitara járőr autó plusz most két újabb Suzuki Vitara - összegezte a városvezető. A munka eredménye is látszik, a tavalyi adatok alapján 12 éve nem volt ilyen alacsony az elkövetett bűncselekmények száma, a kiemelt bűncselekmények száma pedig 21 százalékkal csökkent – hangsúlyozta Veres Pál.