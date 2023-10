Rézcsőből kialakított Avasi kilátó, reklámfilm Magyarország legnagyobb könyvéről, dokumentarista film Mancsról vagy éppen a miskolci állatkertről. Különleges és sokféle pályamű érkezett a Bontakozz ki címmel meghirdetett vármegyei megmérettetésre. A zsűrinek nehéz dolga volt, végül a legkülönlegesebb alkotás és forma nyert.

Kincskeresés

Gipsz, cukor, réz és műanyag – csupán néhány matéria, amellyel a fiatalok dolgoztak. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat felhívására a térségben tanuló és szakképzésben résztvevő fiatalok engedték szabadon gondolatukat és tehetségüket. A Bontakozz ki – kreatív alkotóverseny lényege pedig éppen ez volt. Kreatív gondolkodásra, alkotásra és szakmai ismereteik megmutatására hívta a vármegye középiskolásait. Az egyetlen megkötés a téma volt: a pályázatot kiíró vármegyei önkormányzat és fejlesztési ügynöksége, a Bora 94 NKft. pedig arra volt kíváncsi, hogy milyennek látják a fiatalok Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét.

Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés elnöke a Vármegyeháza Dísztermében megrendezett ünnepi díjátadón elsősorban a fiataloknak mondott köszönetet. Mint mondta, alkotásaik révén, az ifjúság szemüvegén keresztül láthatjuk mi is a vármegye értékeit, majd kiemelte, az önkormányzat egyik fő feladatának tekinti a helyi értékek feltárását, ezeknek a kincseknek a bemutatását és megbecsülését.

– Ez az alkalom így abból a szempontból is különleges, hogy most ezt az értékmentést a fiatalok végzik, alkotásaikon keresztül. Ezzel egy olyan réteget is sikerült megszólítanunk, ráadásul nemes céllal, akiket sok minden más érdekel, és egy kicsit féltünk is attól, hogy pont ez kevésbé fogja megmozgatni őket, és mégis, ma itt vagyunk, hogy megismerjük és elismerjük ezt a sok és sokféle alkotást – tette hozzá Bánné dr. Gál Boglárka. – A versenyre valamilyen helyi érték kreatív bemutatásával lehetett nevezni, beleértve a virtuális produktumokat is, például applikációt vagy videót. A megmérettetés ezen kívül a helyi és vármegyei értékek beazonosítását is szolgálta, ezzel együtt pedig lehetővé tette adott közösségek, települések, tájegységek sajátos szemszögből való bemutatását, ezzel az ott található értékek megőrzését, népszerűsítését. Mindemellett ez a kreatív alkotóverseny azt is megmutatta, miért érdemes a vármegyében tanulni, alkotni, dolgozni. Végső soron éppen azt tárja elénk, amiért jó közösségünkhöz tartozni és itt megélni a jövőt – mondta a közgyűlés elnöke.

A díjátadón egyedi látásmódjáért különdíjban részesült Horváth Roland, a Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola tanulója Lillafüredi Palotaszálló című festménye, amely impresszionista jegyekkel és különleges színekkel mutatja be a festői környezetet. Különleges technika alkalmazásáért különdíjat adtak át Majoros Józsefnek, a Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola diákjának Avasi kilátó című alkotásáért. Az alkotó épületgépészeti rézcső vezetékből készítette el Miskolc egyik legismertebb jelképét. A Bontakozz ki! Kreatív alkotóversenyen harmadik helyezést ért el Oravecz Petra Judit, a Nyitott Ajtó Baptista Szakképző Iskola Művészeti Tagozat tanulója Miskolci Állatkert és Kultúrpark című filmjével. Második helyezett lett Szarvas Anasztázia Tímea, a Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola diákja Avasi Református Templom és harangtorony - mozaik kép című alkotásával. A Bontakozz ki! kreatív alkotóverseny győztese pedig Ujlaki Hanna, a Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola cukrásztanulója lett, aki a térség várait örökítette meg, méghozzá macaronokon. A leendő cukrász az aprósüteményekkel azt szerette volna elérni, hogy vármegyénk kincsei minden érzékszervre hassanak. A sütemények a vármegyebeli várakat ábrázolják, ízükben a térségre jellemző aromákkal, hol gönci baracklekvárral, vagy éppen tokaji aszúval.