Sajtótájékoztatót tartott hétfőn délután Mokrai Mihály a Demokratikus Koalíció (DK) önkormányzati képviselője, és Hegedűs Andrea a DK országgyűlési képviselője, az „Őszintén Miskolcról” programsorozat keretében. Mokrai Mihály ismertette választókörzetének elért eredményeit és reflektált a sokak által vitatott Búza téri aluljáró lépcsőire is. „Hétfő délelőtt szakemberekkel bejártuk az vitatott lépcsőket, és mi is láttuk, hogy nem megfelelő minőségű a munka, a kivitelező azzal magyarázta, hogy elcsúszott a betonozásnál a lépcső zsaluzása” – ismertette.

Hozzátette: a kivitelező megkezdte a munka korrigálását, ami azt jelenti, hogy visszabontják a hibás szakaszokat. „A gránit burkolatot az egyenetlen szakaszokra nem is lehetett volna rendesen felhelyzeni” – mondta. A DK-s képviselő. Arról is beszélt, hogy azért kellett lezárni az aluljárót, mert a kivitelező azt külön kérte és arról is tájékoztatott, hogy a határidőt a kivitelező tartani fogja.

Megoldódni látszik a szeméthelyzet

Portálunk arra is rákérdezett, hogy a belvárosi szeméttároló ügye, hogyan áll, amelyről korábban mi is megírtuk, hogy botrányos állapotok uralkodnak a szeméttároló körül. „A bilétás beléptetőrendszer felszerelésre került és egy kamera is” – mondta Mokrai Mihály. Habár a képviselő korábban azt nyilatkozta portálunknak, hogy egy ilyen kamera felszerelés költséges lenne, most már azt mondta: „egy jóval kedvezőbb árú kamerát sikerült beszerezniük, amelyet a Miskolci Önkormányzati Rendészet munkatársai is figyelnek”.

Azt is elmondta, hogy eddig három illegális szemetelőt sikerült elkapniuk. „Jelenleg egy próba időszak van, és csak az tudja bepakolni a hulladékát, akinek van érvényes szerződése a szemétszállítási céggel, van birtokában egy utolsó befizetett csekk és van hulladéktároló edénye” – részletezte. Arra is rámutatott, hogy 80-an bilétát adtak ki eddig, ebből csupán csak négy főutcai üzlet igényelt ilyet. „A korábbi szemetes állapotot sikerült felszámolni, mert amilyen állapot kialakult, az nem volt méltó egy belvároshoz” – hangsúlyozta.