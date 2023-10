Minden vármegyében három-három Prima díjas van évente. A VOSZ Vármegyei Szervezetének elnökségi ülésének egy része sajtónyilvános rendezvény volt, amikor is elmondták, ifjabb Vajda Attila ékszerész 2015-ben ajánlotta fel, hogy a kitüntetettek szobra mellé egy gyémánt berakásos, aranyfoglalatú tigrisszemből Mancs-lábnyomot, illetve annak stilizált mását készítené el minden vármegyei díjazottnak. Most a 2012-es, a 2013-as és a 2014-es Prima díjasok vehették át az apró, ám annál nagyobb értékű kitűzőt, ami annyira egyedi, hogy még sorszámozott is, és az ékszerész senki másnak nem készít ilyet.

Többen is elmondták, boldogok, hogy kitüntetésük mellé egy ilyen értékes díjat is átvehetnek.

Íme a kitüntetettek listája:

2012: Regős Zsolt karigazgató, Barna György néprajzi gyűjtő – elhunyt, díját utódai vették át, Dobrossy István történész – elhunyt, díját utódai vették át

2013: Zajácz Tamás bőrműves iparművész, Lakatos István egyetemi tanár, akadémikus, Mészáros László fekvenyomó

2014: Gácsi Zoltán egyetemi tanár, Berkő Péter szülész-nőgyógyász, Jóna István táncművészeti vezető