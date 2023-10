Tizennyolcadik alkalommal rendezték meg a Cigándi Bélesfesztivált a hétvégén. A kulturális és gasztronómiai programokkal tarkított rendezvény egy hagyományos, lekvárral, túróval, vagy káposztával töltött sütemény kultusza köré szerveződik.

Bánné dr. Gál Boglárka

Ezt az élő hagyományőrzést emelte ki nyitó beszédében Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke is aki úgy fogalmazott: Cigánd élen jár a kulturális örökség megőrzésében, sok jó ember dolgozik azon, hogy minél több hagyományos értékkel gazdagodjon a település. Részben erre alapozzák a jövőt is, hiszen a Bodrogközi Múzeumporta, a fesztivál mind vendégcsalogató és hűségesen őrzik a cigándiak a néptanító-helytörténész, Kántor Mihály szellemi örökségét is - mondta. Hozzátette: mindennek hozadéka, hogy a helyben élők településükön is képzelik el a jövőjüket, amivel hozzájárulnak a vármegye tervéhez, mégpedig ahhoz, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megtartsa lakosságát – közölte a közgyűlési elnök.

Egymilliárd forint csak idén

Dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője kiemelte: a dokumentáltan 734 éve létező település mindent megtesz azért, hogy élő legyen a hagyomány. Amellett, hogy szépen fejlődik is a város, hiszen csak ebben az esztendőben egymilliárd forintot sikerült olyan életminőséget javító beruházásokra költeni, amelyek segítenek nemcsak helyben tartani a lakosságot, hanem visszahívni az elköltözötteket is – jelentette ki a honatya.

Dr. Hörcsik Richárd

Idén avatták fel az új tanuszodát, megújult a helyi általános iskola, és számos belterületi utat is sikerült rendbe tenni – sorolta. Csáki Balázsné a Bodrogközi Múzeumporta nagykövete arról számolt be, hogy az intézmény munkatársai milyen sokat dolgoztak azon, hogy az a gazdag hagyomány, amit a Bodrogköz és Cigánd kínálni tud, minél több helyre eljusson. Oláh Krisztán, a város polgármestere kérdésünkre elmondta: a múzeumporta dolgozói, valamint számtalan önkéntes egész évben rengeteg apróbélest süt, amelyekkel az ország különböző területein rendezvényeken kínálják az embereket. Megjegyezte: nemcsak ők viszik el a süteményt, hanem minden esztendőben komoly látogatottságnak örvendenek a cigándi rendezvények, valamint a porta kiállításai is, ahol szintén meg lehet kóstolni a helyi apróbélest.