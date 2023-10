Felháborítónak tartották

A Boon.hu-t még az eset kirobbanása előtt kereste meg D. Zoltán, aki egy 2020. év eleji esetről számolt be, melynek kapcsán az Északerdőnél is panaszt tett, azonban meglátása szerint nem megfelelően kezelték az ügyet. Ezért döntött úgy két vadásztársával együtt, hogy a médiához, portálunkhoz fordulnak.

Mint elmondta, két társával együtt egy területet bérelnek vadászathoz. Így 2020. márciusában a Bánhorváti Erdészeti Igazgatóság igazgatói irodájában tartott balesetvédelmi oktatáson vettek részt, amelyet az igazgató tartott, az irodában összesen négyen voltak jelen.

Az oktatás során megkérdeztük, hogy vannak-e a vadászterületen farkasok, mire az igazgató azt válaszolta, hogy igen vannak és lőni kell őket, mert kárt tesznek a vadállományban és a haszonállatokban, ha úgy könnyebb gondoljuk azt, hogy csak egy kutya. Az elhangzottakon felháborodtunk, de nem tettük szóvá, a felhívásnak azonban természetesen nem tettünk eleget és nem lőttünk farkasra

– mondta el.

D. Zoltán azonban a történteket jelezte az Északerdő Igazgatóságának, de mivel úgy érezte, hogy a bejelentésével kapcsolatban 1,5 évig nem történt semmi, később készítettek a történtekről egy feljegyzést – melyet portálunknak is átadtak –, majd D. Zoltán bejelentést tett a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságára, a BNP pedig feljelentést tett a rendőrségen.

Panaszt tett

– A történteket Zay Adorján vezérigazgató tudomására hoztam. 2022. márciusában személyesen is találkoztunk, ahol a vezérigazgató elismerte, hogy hibázott a kollégája. Etikai szabályzat is rendelkezik a teendőkről, meghatározza annak módját is, rendelkezik a tájékoztatásról is. Ennek ellenére nem indult etikai vizsgálat, tanúkat nem hallgattak meg, és az elutasításról nem értesítettek. Tehát, még ha alaptalan is lenne, amit állítunk, akkor sem kezelték megfelelően a panaszt. Az elfogultság tetten érhető – hangsúlyozza meglátását D. Zoltán.

– A bánhorváti igazgató kilátásba helyezte, hogy hamisan megvádol, ezzel is nyomást gyakorolva rám a panaszom miatt, amit szintén jeleztem Zay Adorjánnak, de ebből sem lett semmiféle vizsgálat – tette hozzá.

A rendőrség a három tanút kihallgatta, de feljelentésből végül nem lett büntetőeljárás, a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya a fokozottan védett élő szervezet egyedére elkövetett természetkárosítás bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettessel szemben folytatott eljárást – mivel a cselekmény nem bűncselekmény – megszüntette.

Bűncselekmény hiányában

A határozat szerint „az eljárás során nem merült fel adat arra nézve, hogy (az igazgató – a szerk.) a farkasok kilövésére buzdító felszólításának a három személy valamelyike, vagy rajtuk kívül bárki eleget tett volna, ezért cselekményét esetlegesen eredménytelen felbujtásként (előkészületként) lehetne értékelni.

Az orvvadászat előkészülete nem büntetendő, míg a természetkárosítás bűntette vonatkozásában csak a minősített eset megvalósulása esetén lenne helye az előkészületi magatartás miatt büntetőjogi felelősségre vonásnak, akkor is csak a 2021. december hó 31. napját követő elkövetés esetén (2022. január hó 01. napjától büntetendő).

A D. Zoltán által hivatkozott közfeladati helyzettel visszaélés bűncselekmény megvalósulása csakis akkor állapítható meg, ha a közfeladatot ellátó személy az elkövetés révén jogtalan előnyhöz jut, vagy másoknak jogtalan hátrányt okoz. Az előny vagy a hátrány lehet anyagi természetű, de felmerülhet ezen kívül más, így erkölcsi, személyi természetű előny megszerzése vagy hátrány okozása is. A közfeladatot ellátó személyt, a cselekmény kifejtésénél ezen célzat kell, hogy motiválja, nem elegendő az sem, ha a jogtalan előny vagy hátrány esetlegesen, mint eredmény bekövetkezik”.

Összegezve: az Északerdő Zrt.-nél büntetlenül lehet fokozottan védett farkas korlátlan lelövésére, kiirtására utasítást adni.

– Nem akarok álszent lenni, tudom, hogy a vadásztársadalom megosztott ebben a kérdésben, de az mégiscsak nonszensz, hogy egy erdészeti igazgató és felesküdött hivatásos vadász ilyen utasítást ad, amiért (a kilövésért – a szerk.) mi három év letöltendő szabadságvesztést kaphatunk. Ennek fényében nem kell csodálkozni, hogy mi történt az M237 svájci farkassal, ha még az Északerdő Zrt. vezetői részéről is ilyen a hozzáállás – tette hozzá D. Zoltán.

Nem találták megalapozottnak

Kerestük az elmondottakkal kapcsolatban az Északerdő Zrt.-t is. Megkeresésünkre azt válaszolták: