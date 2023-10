A rendezvényt Demeter Zoltán, Borsod-Abaúj-Zempléni vármegyei országgyűlési képviselő, Széles Ernő nyugállományú dandártábornok, a MATASZ elnöke, valamint Vantal Zsolt ezredes, az MH 2. TVE parancsnoka nyitották meg, akik a verseny védnökei is voltak egyben.

Demeter Zoltán beszédében elmondta: „A hazaszeretet az egyik legerősebb érzés, ami bennünk, magyar emberekben lakozik. Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyermekeknek már fiatal korban megmutassuk azt, hogy miért érdemes szeretni ezt az országot, miért érdemes védeni hazánkat és miért lehetünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk, hiszen a gyermekekben rejlik a jövő. Ahhoz, hogy ők is építeni tudják az országot, lehetőséget kell biztosítanunk arra, hogy megfelelően tanulhassanak, képezhessék magukat és megtalálhassák saját útjukat. Úgy gondolom, hogy ez a többtusa verseny remek lehetőséget nyújt erre. Ez a sportesemény nemcsak a fizikai állóképesség és ügyesség kihívását jelenti, hanem a csapatmunkára, az együttműködésre is megtanítja a versenyzőket. A résztvevők jobban megismerik saját határaikat, ugyanakkor megtapasztalják az önfegyelmet.”

Fontosak a kihívások

Széles Ernő dandártábornok kiemelte: „A fiataloknak szükségük van arra, hogy kihívásokkal is találkozzanak, ezzel is edzve magukat fizikailag és mentálisan is. A MATASZ minden egyes versenyén és megmozdulásán arra törekszik, hogy ezt a lehetőséget megadja. Ez a mai megmérettetés is hozzájárul ahhoz, hogy ezeket a képességeket a fiatalok saját magukban fejlesszék és egy ilyen próbatétel után kicsit erőteljesebben, picit más emberként nézzenek a jövőbe.”

Vantal Zsolt ezredes köszöntő beszédében hangsúlyozta: „A résztvevők létszáma is mutatja, hogy a verseny színvonala és népszerűsége kiemelkedő. Arra kérem az itt megjelent kadétokat, hogy kitartással és sportszerű versennyel bizonyítsák be mindazt, amit tanultak és kaptak a Honvéd Kadét Programtól. Ez egy mérföldkő lehet azon az úton, amely a Magyar Honvédség nagy családjához vezet.”

A köszöntők után megkezdődött a verseny, ahol a résztvevő csapatok több versenyszám teljesítésével adtak számot kitartásukról és ügyességükről. A feladatok között szerepelt: akadálypálya, palánk leküzdése, kúszó folyosó, gerendafutás, kézigránátdobás, katonai elméleti tesztlap kitöltése, valamint lövészet is.

A kadétok mellett a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei zászlóalj katonái is több éremmel és kupával gazdagodva térhettek haza egyénileg és csapatban egyaránt, tájékoztatta a boon.hu-t Szidor Viktória hadnagy.