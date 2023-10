Szokatlanul „kegyes” idén az időjárás, hiszen még az október beköszöntével is kifejezetten kellemes az idő napközben, de kora délután is. Azonban az éjszakák és a reggelek kissé csípősebbek, így a lakások is kezdenek lehűlni. Többen felvetették már közösségimédia csoportokban, hogy mikor kapcsolják be a fűtést. A posztolók egy része azzal indokolta a kérdését, hogy a kisgyermekeknek jobb a melegebb idő, mert így hamarabb megfázhatnak.

Még nem fáznak

A távhővel fűtött lakások tulajdonosai kissé nagyobb hátrányból indulnak, mint a központi fűtéssel üzemelő házak, hiszen esetükben a távhőszolgáltatóra van bízva, hogy mikor kapcsolják be a társasházak fűtését. Kovácsné Nagy Ilona az avasi lakótelepen él, azt mondta portálunknak, hogy nála még kellemes az idő, mivel nyugati fekvésű a lakása.

A reggelek hűvösebbek, de tűrhető még, nem tartanám indokoltnak a távhő fűtés bekapcsolását, azonban tudom, hogy ilyenkor már sokan fáznak

– mondta. Hozzátette: a hatodik emeleti lakásában egész télen kellemes idő van, így ő nem panaszkodik a fűtésre.

Szabó Tünde két gyermeket nevel ő is egy lakótelepi lakásban él, szerinte már ideje lenne bekapcsolni a fűtést, mert két kisgyermeket nevel. „Sokat kell rájuk mosni és a legnagyobb gond, hogy a ruhák nehezebben száradnak már ebben a hűvösebb időben” – mutatott rá. Hozzátette: a lakás páratartalma magasabb, ezért nehezebb a száradás folyamata.

Nagy Imre ugyan társasházban él a miskolci Kölcsey Ferenc utcán, azonban náluk saját kazánnal rendelkezik a társasház. „Mi akkor indítjuk a fűtést, amikor a városi távhőszolgáltató” – mondta. Arra is rámutatott, hogy ugyan leváltak a városi távhőszolgáltatótól, de még így is kedvezőbb nálunk a fűtés. Azt is elmondta, hogy a lakásokban egységesen 24 celsius-fok van, ehhez nagyban hozzájárul, hogy a társasház panelprogramos. „Fontos azonban, hogy 2008-ban csak a társasházat szigetelték le, talapzati szigetelést nem kapott, így azt mi utólag pótoltuk, így jóval több energiát tud megspórolni a társasház, és így a földszinten nagyjából ugyanolyan hőmérséklet van, mint a felsőbb szinteken” – hangsúlyozta.

Szabó Ilona egy négy emeletes társasházban él, ő azt mondta a boon.hu-nak, hogy korai lenne még a fűtést beüzemelni.

Nagyon kellemes szinte koratavaszi idő van, bőven elég lesz majd a keményebb mínuszokban fűteni

– mondta. Hozzátette: nála hűvösebb van mint a magasabb szinteken, ugyan nincs is hőszigetelve a társasház, de a nyílászáróit kicseréltette hőszigeteltre. „Nagyobb beruházás volt, de érezhető a különbség a korábbi állapotokhoz képest, mert ameddig a fakeret mellett szinte minden hőt elveszettem, már tavaly érezhető különbség volt a korábbiakhoz képest” – mutatott rá. Azt is elmondta, hogy szerinte bőven elég, ha a fűtésiszezon kezdetén bekapcsolják a rendszert, addig úgy véli mindenki kibírja, ha esetleg hűvösebb idő is van a lakásában.

Várhatóan október közepén indítják

Szeptembert 15-től van előfűtési idény, azaz innentől már készenlétben kell állniuk a fűtésre a távhőszolgáltatóknak, azonban a normál fűtésiidőszak októbert 15-től kezdődik.

A Borsod Online is megkereste telefonon a Miskolci Hőszolgáltató Kft.-t, ahol azt mondták, hogy amennyiben a külső hőmérséklet átlaga 3 nap átlaga 12 fok alá csökken, vagy 1 nap 10 fok alatt, akkor a szolgáltató megkezdi a fűtést. Azt is hozzátették, az egy hőközponton lévő társasházak megrendelés alapján bekapcsoltathatják a távfűtést. Arról is tájékoztattak minket, hogy a megrendelést az illetékes társasházak közösképviselőinek kell jelezni, aki jelzi a szolgáltató felé a bekapcsolás igényét. Tiszaújvárosban is október 15-e van kitűzve a fűtésiidény kezdetének, ahogy Ózdon is.

Csökkent az ára

Október 1-től csökkentek a távhőszolgáltatás díjtételei az úgynevezett külön kezelt intézményeknek és az egyéb felhasználóknak – közölte miniszter. Hozzátette: a lakossági felhasználók hatósági díjtételei nem változtak. Arra is rámutatott, hogy az Energiaügyi Minisztérium októbertől még alacsonyabb szintre szorítja az intézmények távhődíjait. A nem lakossági fogyasztók januárban egyszer már megfelezett költségeit újból azonos arányban csökkenti a tárca. Az önkormányzatok, közintézmények és vállalkozások országos átlagban a tavaly év végi díjak negyedét fizetik tehát október elsejétől – tette hozzá.

Az Energiaügyi Minisztérium a közleményében arra emlékeztetett, hogy a korábbi intézkedésének köszönhetően idén év elejétől olcsóbban vehetik igénybe a földgázalapú távhőszolgáltatást a nem lakossági fogyasztók. A külön kezelt intézményi díjak és az egyéb felhasználók árai januárban a legtöbb településen hozzávetőleg 50 százalékkal csökkentek. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az átmeneti földgázellátás jóvoltából az intézményi és egyéb felhasználók költségei a korábbi várakozást meghaladó mértékben csökkenhetnek október elsejével.

Biztosított az ellátás

Az október elsejével kezdődő új gázévben kijelölés alapján az MVM Csoport biztosítja minden hazai távhőtermelő számára a működésükhöz szükséges földgázt. A kiszámíthatóság jegyében a társaság időben lekötötte a szükséges gázmennyiséget.

Az ellátásbiztonsági szempontok érvényesítésével együtt lehetővé vált a díjak további mérséklése is a nem lakossági fogyasztóknál.

Majd felhívják a figyelmet, hogy az átmeneti földgázellátás jóvoltából az intézményi és egyéb felhasználók költségei a korábbi várakozást meghaladó mértékben csökkenhetnek október elsejével. A távhőszolgáltatás általában városi vagy települési területeken elérhető, ahol a központi erőművek képesek ellátni a környező épületeket hővel. A felhasználók viszonylag kedvező hődíjat fizetnek a szolgáltatóknak a számukra szállított hőért. A távhő előnyei közé tartozik, hogy hatékony és környezetbarát módszer a fűtésre és melegvíz előállítására, mivel a központi erőművek gyakran hatékonyabban hasznosítják az energiát, mint egyesével telepített fűtési rendszerek. Emellett a távhő segít csökkenteni az egyedi kazánok vagy fűtési rendszerek karbantartásával és üzemeltetésével járó terheket, és hozzájárulhat a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez, ha az erőművek tiszta energiát használnak.

Csökkenő kiadások

A fűtési szezon kezdete előtt már ismét nagyságrendileg megfeleződnek az intézményi díjak. Ezzel idén a tavalyi év utolsó negyedévi szint negyedére esnek vissza a vállalatok, települések távhőkiadásai. A kormány az átlagfogyasztásig fenntartott rezsivédelemmel Európa legalacsonyabb áram- és gázárait garantálja a magyar családok számára. A háztartások rezsicsökkentett távhőárai nem változnak az új gázévben sem. Miközben az intézmények és vállalkozások terheit folyamatosan mérsékeljük, ezt a távhőszolgáltatásban a korábbiaknál alacsonyabb költségvetési ráfordítás mellett tudjuk biztosítani. A szektor támogatási igénye a lezáruló gázévhez képest több száz milliárd forinttal csökkenhet a következő gázévben – tette hozzá a tárcavezető.