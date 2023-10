Sok fiatal költözött Nyékládházára a CSOK-nak köszönhetően. Miskolc közelsége is vonzó, hiszen autóval 15 perc alatt be lehet érni a megyeszékhelyre. A településnek nemrég épült bölcsődéje van, de bővítés szükséges, ez azért öröm -mondja a polgármester -, mert azt jelzi, hogy nem fogy a település népessége, hanem ellenkezőleg: növekszik. A turizmus is fellendült, a tavak vonzzák a horgászokat, a napozni vágyókat. A kis városnak kutyabarát strandja is van, ami nagyon népszerű volt a nyáron.

A jövőbeni tervekről, fejlesztésekről Tóth Balázs polgármesterrel B.Tóth Erika beszélgetett.

