A Szépkorúak színes világa nevű nyugdíjas Ki mit tud? nem véletlenül kapta ezt a nevet, amelyet hatodik alkalommal is az Újkazinci Baráti Kör szervezett a Berentei Művelődési Házban. A rendezvény védnöke Szabó Gergely, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés alelnöke volt.

Rendhagyó produkciók

– A baráti együttlét örömét kínáló közösségi programra idén különösen nagy számban jelentkeztek az indulók az egész vármegyéből. Hét kategóriában tizenöt településről, ötven produkcióval, kétszázötven fellépő regisztrált. Több szempontból rendhagyó produkciókkal érkeztek az amatőr művészeti csoportok – nyilatkozta szerkesztőségünknek Kálmán Vilmosné, a szervező Újkazinci Baráti Kör vezetője.

– Az emléklapokon felül minden előadó ajándékban részesült, ami idén egyéb kitüntetésekkel egészült ki. Eddig a zsűri nem rangsorolt, de eltérve a hagyományoktól, ebben az évben a legjobbak díjat kaptak. A fődíjat az Északmagyarországi Regionális Vízművek (ÉRV) Zrt. biztosította, négy-öt fős baráti társaság vagy család számára pihenési lehetőséget két éjszakára, a Lázbérci-víztározónál található gátőrházukban. Játékkal, sétával és koncerttel ütötték el az izgalommal teli időt.

– A korábbi években kiegészítésként alkotói kiállításokat rendeztünk szépkorú társaink munkáiból. Most egészségügyi prevenciós jellegű, játékos kvízfeladványokkal készültek támogatóink, többek között a Geers Halláscentrum és a már említett ÉRV Zrt. Ezeken bárki, még a nézőközönség is részt vehetett. A szakértő zsűri tanácskozása alatt sem unatkozott senki, mert Majercsik János (Dr. Maier) rockénekes szórakoztatta a közönséget, vagy akár sétát lehetett tenni a csodás berentei kastélykertben. A résztvevők számára csekély ellátást is biztosítottunk – számolt be a klubvezető.

A baráti kör méltóképpen köszönt el az általa elindított rendezvénytől.

– Nagy öröm számunkra, hogy ekkora népszerűségnek örvend a programunk. Öt találkozón és négy gálán vagyunk túl, összességében ez volt a tizedik. Csodálatos emberekkel találkoztunk, és nagyon sok barátságot kötöttünk. Rendkívüli élményekben volt részünk, hihetetlen szeretetet kaptunk. A magam részéről és társaim nevében is mondhatom, hogy hálás vagyok, és nagy boldogság, hogy ezt megélhettük és részesei lehettünk. Biztos vagyok benne, hogy társaimnak is nagyon fog hiányozni az az izgalom, amit az esemény és az előkészületek alatt is átéltünk. Viszont sajnos az Újkazinci Baráti Kör nem tudja tovább folytatni a találkozó megrendezését, elköszönünk partnereinktől. A későbbiekben Sólyom Sándor igazgató vezetésével a Berentei Művelődési Ház veszi át a nyugdíjas Ki mit tud? szervezését – tudtuk meg Kálmán Vilmosnétól.