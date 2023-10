A Kívülbelül – kapcsolódások a teológiához címmel meghirdetett esemény szervezője, a teológia kutatási rektorhelyettese, dr. Nagy Károly Zsolt elmondta: több okból csatlakoztak immár harmadik alkalommal a Kutatók éjszakája programsorozathoz. Egyrészt azonosulnak az eredeti céllal, vagyis maguk is szeretnék a hallgatókkal és a középiskolás korosztállyal megismertetni a kutatói életpályát, valamint magát a kutatást.

Hozzátette: a teológiáról sokan úgy gondolkodnak, mint egy zárt elefántcsonttoronyról, holott nagyon is sokrétű és színes kutatási élet zajlik az intézményhez kötődően. Ebből mutattak be ezúttal is egy szeletet, amely keretében a teológia új oktatói adhattak betekintést abba, mivel is foglalkoznak részletesebben. Az előadás sorozatot Ambrusz Aliz nyitotta meg, aki Ösvényeim címmel a pszichológia tudományába adott sajátos betekintést.

Dr. Gulyás Klára pedig „Roma identitás, értelmiségi szerepvállalás és kulturális fogyasztás” - címmel tartotta meg előadását. A témaválasztást azzal indokolta, hogy egyrészt már régóta kutatója ennek a témakörnek, másrészt pedig a magyar társadalomban egyre nagyobb számban tűnnek fel roma értelmiségiek és fontos megvizsgálni az ő identitásukat, valamint azt, hogy milyen szerepkörben jelennek meg. Lovas Anett Csilla, tudományos munkatárs egy különleges témát választott, mégpedig a sci-fi kapcsolatát mutatta be a teológiával egy ifjúsági regényen, Zágoni Balázs Fekete fény duológiáján keresztül. Az előadás sorozat végén dr. Nagy Károly Zsolt vezetésével pódiumbeszélgetés keretében beszélték át a résztvevők a hallottakat.