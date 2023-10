Halottak napja környékén sokan elhunyt négylábú kedvencükre is emlékeznek gyertyagyújtással. A Csanyikban található kisállattemető mellett az emlékezés egyik központi helye lett Miskolcon a Mancs-szobor is, amely a Spider Mentőcsoport világhírű mentőkutyájának állít emléket. Halálának évfordulóján, október 22-én minden évben megemlékezést tart gazdája, Lehoczki László munkatársaival közösen. Az eseményről a Boon.hu már hírt adott. Ennek kapcsán a Spider alapítója arról is mesélt, hogy hogyan őrződött meg Mancs emléke országszerte, és utódja, Hope mennyire képes pótolni a legendás elődöt.

Emléke tovább él

– Mancs halálának 17. évfordulójára emlékeztünk miskolci szobránál. 2006. október 22-én hunyt el tüdőgyulladásban, és idén Hope is vitt neki virágot. Megemlékezésünk minden évben nyilvános, ahol mindenki egyénileg róhatja le a kegyeletét mécsesekkel, virágokkal, koszorúkkal. Sokan vannak olyanok is, akik a saját kutyájuk évfordulóját látják ebben az alkalomban – nyilatkozta szerkesztőségünknek Lehoczki László, a Spider Mentőcsoport alapítója. – Ma már országszerte rengeteg dolog emlékeztet Mancsra. Például a Magyar Posta őt ábrázoló bélyeget adott ki a híres kutyák sorozatában.

Pótolhatatlan jelenség

A negyedikes olvasókönyvben egy szövegértési feladatnál szerepel Kántorral, négylábú munkatársával együtt. Sőt angolnyelv-fordítási feladatnál is példaként említik. Emellett sok kutyás könyvben hivatkoznak rá, és a világ híres kutyái között a Wikipedia is jegyzi.

Mancs „arca” kifejező volt

Forrás: ÉM

A miskolci Pro Urbe díj szintén az ő szobrát ábrázolja. Nagyon fontos, hogy Miskolcon idén nyáron teret neveztek el róla a Villanyrendőrnél. Lényeges hírverés történt vele kapcsolatban Törökországban is. Izmitben, ahol első világhírű mentését hajtotta végre egy földrengés után, ugyanolyan szobrot állítottak az emlékére, mint amilyen Miskolcon is áll. Ez azért különleges, mert ott vallási szempontból nem kedvelik a kutyákat. Viszont Mancsra mint megmentőre tekintettek, hiszen egy már elhunytnak hitt török kislány életét mentette meg, aki hosszú időre a romok alá rekedt. Egy éve pedig megjelent a Volt egyszer egy Mancs című könyv az első öt évéről. Különleges képességeit a legkülönfélébb körülmények között aknázták ki.

– Mancs lényegében végig dolgozta az életét. A munkájából kifolyólag sok sérülést szerzett, de nagyobb betegsége felnőtt korában nem volt. A kölyökkori csípőproblémából pedig sikerült kigyógyítani. Halála előtt mindössze egy-két hetet volt olyan állapotban, hogy betegeskedett. Már éppen a tizenharmadik születésnapjára készült, amikor eltávozott közülünk. A munkásságát tovább viszik azok a kutyák, akik a mentőcsoportnál dolgoznak, de Mancs pótolhatatlan. Ez annak köszönhető, hogy rengeteg időt tudtam szánni a képzésére. Ráadásul a kilencvenes években szinte havonta történtek katasztrófák a világban, így óriási rutinra tett szert mindenféle körülmények – sárlavina, hólavina, cunami, földrengés – között. A kutatásban volt nagyon nagy. Ő volt az első olyan mentőkutya, aki képes volt külön jelezni az élő és halott embert, és még a vízbe fúltak helyét is be tudta azonosítani – sorolta a büszke mentőkutya-kísérő és -oktató.

Hope az új reménység

A méltó utód eredményessége is százszázalékos, több ember életét mentette már meg.

– Hope kutyám az új reménység, innen is kapta a nevét. Képességei szerint mondhatni Mancs reinkarnációja, bár ő nem rövid, hanem hosszú szőrű német juhászkutya, így másfajta genetikai adottságai vannak. Sajnos Hope tanítására már nem tudtam annyi időt fordítani, mint Mancséra. Viszont vele is rengeteg közös munkatapasztalatot szereztem. Eltűnt személyek vízi keresésénél és területkutatásnál is ki tudjuk aknázni az adottságait. Nem olyan régen volt jól sikerült nyomozása is. A múlt hónapban hét eredményes munkája volt, amiben sikerült élve megtalálnia embert, tehát lényegében százszázalékos. Most múlt hatéves, a legszebb férfikorban van, ezért menyasszonyt szeretnénk neki választani. Éppen, amikor Líbiába mentünk, akkor jött volna egy menyasszony hozzá, amit le kellett mondanunk, de a következő tüzelési időszakban ezt pótolni fogjuk. A leendő kölykeit mellé fogjuk majd beállítani a munkában, mert így sokkal eredményesebb lehet a mentőkutyává válásuk. Ugyanis a kiskutyák mindig szeretnék túlszárnyalni a nagyot, és másolással tanulnak – fejtette ki Lehoczki László.