Délelőtt tizenegy óra körül kezdtek bátrabban gyülekezni a családok az állatkertbe, hiszen elég lassan indult meg a felmelegedés, és a reggel is elég borongósan indult.

Berényi Beáta a rádióban hallotta, hogy vasárnap délelőtt többféle programot is rendeznek az állatkertben, és ezért hozták ki kisgyermekét.

„Voltunk már nyáron is a kicsivel, de jönni szerettünk volna még azelőtt, hogy nagyon hideg lesz. Nagyon szereti az állatokat a gyerek, kedvence a halacska” – mondta.

A Krajnyák család is ebéd előtti programnak szánta, hogy körbesétálnak az állatkertben, és megmutatják a kis Olivérnek az állatokat, aki el is mesélte a maga módján és szülei segítségével, hogy lovat látott és egy hatalmas medvét, aki éppen falatozott.

A családok számos színes program közül válogathattak a Csanyikban – mondta Drapcsikné Farkas Zsuzsanna, a Miskolci Állatkert zoopedagógusa.

„A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki Helyi Csoportja az állatkert területén felállított hálókat, hogy befogják a madarakat és meggyűrűzzék őket, és emellett náluk megismerkedhetnek az év madarával is, egy hozzá kapcsolódó interaktív foglalkoztató segítségével. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának munkatársai állatvédelem, állattartás, bűnmegelőzés témában adtak tájékoztatást a látogatóknak. Az oktatóteremben a Lerch-EgZoo csapata különböző hüllőket hozott hozzánk, olyanokat is melyek nálunk nincsenek az állatkertben (szakállas agáma, varánusz) és ma kétszer látványetetést tartanak” – mondta a zoopedagógus vasárnap délelőtt, amikor még a programok egy része hátravolt. Többek között az, hogy az állatkert saját témaasztala kifejezetten a gyerekeket várta, kreatív foglalkozással és egy könyvcserére. Délután pedig a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola jóvoltából ki lehetett próbálni, milyen vakvezető kutyával közlekedni, valamint, hogy milyen is a Braille-írás és tárgyfelismerő játékokkal is várják az érdeklődőket.