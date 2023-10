Ebben az írásomban az október 26-án a megyei rendőr-főkapitányság előtt történteket idézzük fel, egy szemtanú segítségével.

Ondrasek Iván (1932–2020), Zombori Sándor alezredes segédtisztjeként szolgált. Az alezredes volt a parancsnoka a megyei kapitánysággal szemben lévő Bocskai laktanyában állomásozó katonai alakulatoknak. Zombori egy rendkívüli pártbizottsági ülésén vett részt, ezért Simon István őrnagy, egy politikai tiszt látta el a parancsnoki teendőket.

Az alábbi interjút Ondrasek Iván adta, aki egészen az 1990-es nyugdíjazásáig a katonaság kötelékében szolgált. Mindeközben a Miskolci Honvéd elnöki posztját is hosszú évtizedekig betöltötte. A forradalom eseményeiről hosszan beszélgettünk a vele készült interjúmban, melynek egészét Az ‚56-os sortűz egy katona szemével – Interjú Ondrasek Ivánnal címmel megtalálhatják

a miskolciszemelvenyek.blog.hu oldalon.

Ondrasek Iván

– Azon a véres napon rajtam kívül 15-20 tiszt és az őrség volt a laktanyában, ami azt hiszem, 24 tagú volt. A katonák a tüzelőállásokban voltak kint Miskolc környékén. Miskolcon két ezred teljesített szolgálatot három laktanyában: a Bocskaiban, a Petőfiben és a Stromfeldben – emlékezett Ondrasek Iván.

– Sok ember volt a rendőrség épülete előtt?

– Igen, az utcán egyre több civil gyülekezett. Jöttek a hírek, hogy az egyetemisták felvonultak, többen Pestre akartak menni, de az ÁVH közbelépett, és letartóztatta őket. A tömeg ezeket az egyetemistákat akarta kiszabadítani. Egyre többen és többen jöttek. Az utcát teljesen megtöltötték már. Nekem is voltak ismerőseim a tüntetők között. Simon István politikai tiszt magához hivatott, és azt mondta nekem: „Főhadnagy elvtárs! Intézkedjen, az őrségnek adja ki a parancsot, hogy semmilyen körülmények között nem lövünk! Továbbá a sapkájukról vegyék le a vörös csillagot, és mi is levesszük a sapkánkról a népköztársasági jelvényt!”

Ennek megfelelően közöltem az őrséggel, hogy mit kell csinálniuk. Ekkortájt jött egy teherautó egy véres zászlóval, ami a városközpont felől érkezett a Zsolcai kapuba. Ez nagy felhördülést váltott ki. A tüntetők azonnal be akartak menni az épületbe. Egy szem rendőr állt a kapuban kívülről, a későbbi tragikus sorsú Antal főtörzsőrmester. Egy darabig bírta cérnával, hogy kiabáltak neki, köpködték, szidták, aztán elege lett, és egy rövid sorozatot lőtt a levegőbe fölfelé, de az is lehet, hogy a plafonba. Akkor még kint volt az ajtón kívül, lőtt, majd azt követően ugrott be az ajtón. A tömeg már nem tudott utánamenni, mert abban a pillanatban nyílottak ki az ablakok – minden szinten majdnem minden ablak –, és elkezdtek géppisztollyal tüzelni. Akkor ugrottam be egy gesztenyefa mögé, és ott vártam a sortűz végéig. Ezután, függetlenül attól, ki volt a parancsnok nálunk, ki nem, Lőcsey főhadnagy a mi laktanyánk első épületéből – ami az utcához a legközelebb volt – egy golyószóróval tüzelőállást vett fel. Egy másik tiszt pedig szócsővel azt kiabálta: hagyjátok abba a tüzelést, különben mi is lövünk rátok. Na most hogy ezért hagyták-e abba, vagy már amúgy is így volt megtervezve, azt nem tudom. Mindenesetre megszűnt a tüzelés. Addig azonban lőttek. A tömeg olyan sűrűn volt, mint a heringek. Ott minden lövés talált. Ha jól emlékszem, 16-an haltak meg, és ennek a háromszorosa volt a sebesült. Csak lőttek és lőttek… Még olyan is volt, hogy valaki nő létére kézigránátot biztosított ki, és kidobta a tömegbe. És nem csak egy nő volt az ablakban… A lövések hatására a tüntetők fejvesztve mindenfelé elkezdtek szaladni. A Hatvanötösök útján, az állomás felé, befelé a Soltész Nagy Kálmánon rohantak, bemenekültek a gépgyár területére, a 16-os autójavító területére, illetve a Búza tér felé is szaladtak. Az emberek jajgattak, sikoltoztak, hörögtek, egymást taposták, egyszóval apokaliptikus volt a helyzet. Aztán kezdtünk mi is magunkhoz térni, mentő is jött, de teherautóra is rakták a sérülteket. Óriási káosz volt. Lényeges momentum, hogy a sortűz után a megyei rendőr-főkapitányság kapui kitárultak, és az összes autó elhagyta az épületet.

- A főkolomposok elmenekültek?

– Valószínűleg igen. Elmentek, és a kapu újra bezáródott. Ezt követően érkeztek a bányászok a Gömöri pályaudvar felől, úgy, ahogy a bányából feljöttek. Szénporosan, maszatosan, volt, aki hozta a csákányát is, volt, aki a lámpáját, tehát igazi bányászfelvonulás volt. Lassan a nép is visszaszivárgott. Ilyen események hatására az ember időérzéke is eltűnik. Nem tudom, hogy egy óra telt el a sortűz után, vagy tíz perc. Sok emberrel beszéltem azóta, aki ott volt, de tíz ember közül nyolc másképpen meséli el az eseményeket. Aztán a bányászok felszólítására sem nyílott meg a kapu, míg azt nem mondták, hogy akkor kirobbantunk benneteket. Ekkor kinyitották a kaput, a tömeg pedig betódult.

– Gondolom, azoknak, akik bent maradtak, nem lett jó sorsa.

– Négy ember akasztását néztem végig, mondtam a többieknek, hogy csináljunk már valamit, ezt borzalmas nézni. Rusorán Péter főhadnagy egy osztaggal átment a még bent lévő emberekért a megrohamozott épületbe – csőre töltött fegyverrel, de nem kellett semmilyen kényszert alkalmaznia, a nép nem tartott minket ellenségének, ahogy mi sem őket –, ez volt az úgymond felszabadító szakasz. Összegyűjtött körülbelül 6-7 hivatásos ávós tisztet és 20 kiskatonát. Abban az időben soroztak az ÁVO-hoz kiskatonákat, olyanokat, akik „megbízható családi háttérrel” rendelkeztek. Azért tudom ilyen pontosan, mert a történtek után én állítottam ki 20 főnek szabadságos levelet, hogy haza tudjanak menni. Azt az utasítást adtam, hogy tüzérzubbonyt adjanak ki mindegyikük számára az ávós ruhájuk helyett.

Az esztelen mészárlás végül 16 ember halálát okozta, és legalább 80 személy súlyosan megsérült…

A történet végét ismerjük, jöttek az oroszok, a forradalmat, majd szabadságharcot leverték. Aztán pedig kegyetlen megtorlás vette kezdetét. Az utána következő „gulyáskommunizmus” pedig teljesen „elaltatta” az embereket. Sajnos sokakat máig altatja…